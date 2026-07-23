El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto, informó que siete de los 12 pasos a desnivel de la Calzada de Tlalpan aún están en obra y adelantó que se entregarán de forma escalonada en agosto, septiembre y octubre.

“Tienen periodos contractuales distintos; unos terminan en agosto, otros terminan en septiembre y otros terminan en octubre, de los siete”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

El titular de la dependencia reconoció que no se trabajó en todos los pasos a desnivel al mismo tiempo, porque “íbamos a generar un problema grave de movilidad” para la población si se cerraban los 12.

Por ello, explicó que se optó por iniciar las obras de rehabilitación en siete de ellos en una primera fase, para que una vez que la población pueda transitar por ellos, entonces se inicien los trabajos en los otros cinco.

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