Culiacán, Sin.- Un grupo de policías municipales de Escuinapa suspendieron en forma temporal sus servicios, en demanda que se cumpla el compromiso de patrullar zonas conflictivas, sólo en compañía de las fuerzas federales y se proceda al análisis de sus expedientes para elevar sus rangos en la corporación y por ende sus salarios.

Este nuevo movimiento en la corporación se presenta a más de doce días de que treinta elementos preventivos y de tránsito presentaron sus renuncias voluntarias e iniciaron procesos de jubilación anticipada, ante los asesinatos de un jefe operativo, sus escoltas y agentes activos.

Sobre este paro de actividades de un grupo de agentes preventivos, el alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental externó que se cumple el compromiso de que los elementos municipales, tienen la encomienda de la vigilancia del casco de la ciudad y el ejército y la Guardia Nacional, desempeña las labores de vigilancia en la zona rural.

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Recordó que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya dispuso la instalación de una base interinstitucional en Escuinapa, con personal de las fuerzas estatales y federales para respaldar a la corporación policiaca en conflictos graves.

En relación a los planteamientos de la nivelación de grados, se trabaja en ese sentido, con la visión de la capacidad económica del ayuntamiento para hacer frente, a los posibles aumentos salariales y de prestaciones que ello representa.

Diaz Simental indicó que espera dar una respuesta esta semana a los agentes sobre el tema de las nivelaciones de grados y en el caso, de los operativos especiales, cuando se requiera que los policías municipales intervengan en el medio rural o la zona serrana, será con apoyo del ejército y la Guardia Nacional.

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