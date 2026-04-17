Ecatepec, Méx.— Seis personas, entre ellas cuatro que se desempeñaban como policías municipales de Ecatepec, fueron sentenciadas a 47 años de prisión por el delito de homicidio.

Los sujetos fueron detenidos durante el Operativo Enjambre en el 2024. Se trata de Galdino Flavio Bautista López y Elvia Yoselin Bautista López, así como los exelementos de la Policía Municipal Rafael Goribar Martínez, Vianey Anayeli Palafox Acuña, Gonzalo Valdés Galicia y Jesús Contreras.

Indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) permitieron determinar que el 5 de octubre de 2024, Rafael Goribar, Vianey Anayeli Palafox, Gonzalo Valdés y Jesús Contreras y otros individuos arribaron a un inmueble ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde una mujer había indicado que la tenía privada de la libertad un hombre, quien era su pareja sentimental.

Al llegar al lugar, los exelementos, así como Galdino Flavio y Elvia Yoselin, golpearon al sujeto, a quien sometieron y subieron por la fuerza a un vehículo oficial, para trasladarlo al Ministerio Público, donde sería puesto a disposición por el delito de secuestro.

La víctima perdió la vida por los golpes que recibió y los ahora sentenciados dijeron que se había tratado de un linchamiento.

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