El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch acudieron a Culiacán, Sinaloa, donde sostuvieron una reunión de trabajo con el gobernador Rubén Rocha Moya.

Así como con académicos, empresarios y representantes de medios de comunicación para dar seguimiento a las acciones en materia de seguridad en la entidad.

En redes sociales, el Gabinete de Seguridad señaló que se reafirmó el compromiso de mantener una coordinación permanente, fortalecer el diálogo con todos los sectores y avanzar en la construcción de condiciones de paz y seguridad en beneficio de la población sinaloense.

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Gabinete de Seguridad se reúne con el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha y académicos (16/04/2026). Foto: Especial

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