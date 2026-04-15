Culiacán, Sin. El supervisor operativo de la Unidad de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán, Jesús Felipe “N”, de 44 años de edad, fue atacado a balazos por un grupo armado cuando circulaba en una patrulla, en el sector Cedros, sus compañeros y paramédicos que llegaron al lugar intentaron brindarle ayuda, pero falleció.

Con veinte años de servicio, la víctima recién había concluido su horario de servicio cuando fue atacada con armas automáticas desde otro vehículo que se le emparejó. El reporte del atentado movilizó a los cuerpos de seguridad y del ejército, sin lograr detener a los presuntos responsables.

Sus compañeros y paramédicos que llegaron a escasos minutos del atentado, lo bajaron de la patrulla para brindarle los primeros auxilios, sin embargo, a causa de las heridas de bala que presentaba, este falleció en el lugar de los hechos.

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Este hecho de violencia contra un miembro de la seguridad, se registró a solo siete días de que otro elemento de la Policía Municipal de Escuinapa, de nombre, Pablo “N”, fuera asesinado a balazos al concluir su turno y dirigirse a su casa.

Siete días antes, otro elemento de la Policía Municipal de Escuinapa fue asesinado a balazos al terminar su turno. Foto: Especial.

Las autoridades de seguridad de Escuinapa confirmaron que el agente, Pablo “N”, fue seguido por un motociclista armado, el cual le disparó a corta distancia, cuando este llegaba a su casa, en la calle 12 de Octubre, donde quedó muerto.

Con las detonaciones del arma de fuego, vecinos del sector salieron a ver qué había sucedido y contemplaron tirado en el suelo al agente de la policía, por lo que reportaron el hecho de violencia, sin que los cuerpos de auxilio pudieran brindarle ayuda, ya que este no presentaba signos vitales.

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El pasado 31 de marzo, el subdirector operativo de la Policía Municipal de Escuinapa, Gutiérrez Mazariego, en compañía de sus escoltas y su chofer, fueron atacados por un grupo armado, cuando circulaban por la carretera Mazatlán-Tepic, cerca de la comunidad de Tecualilla.

A causa de las detonaciones de las armas automáticas de sus atacantes, en el lugar de los hechos perdió la vida el jefe policiaco, así como los agentes Juan Antonio Rosas González, Sergio Pérez Rivera y Ulises García Notales.

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JACL/cr