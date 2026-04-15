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Culiacán, Sin. A 15 de abril. - Un guardia de seguridad de la sucursal bancaria , ubicada en la Plaza Palmares, del boulevard Pedro Infante, en la parte poniente de la capital del estado fue asesinado a balazos en el interior de la institución, sin que se conozca si se trató de un intento de asalto.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas de disparos de armas de fuego al interior de una sucursal bancaria, con una , al presentarse, con los grupos de auxilio, los paramédicos determinaron que el guardia no presentaba signos vitales.

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El personal de la Fiscalía General del Estado que fue notificada del fallecimiento violento de un guardia bancario que llegó a dar fe del hecho y recopilar evidencias y testimonios, no informó si se trató de un ataque directo o de un a la institución bancaria.

Con los datos que aportaron los empleados bancarios y clientes que se encontraban en la sucursal de Inbursa, el Ejército y la policía estatal desplegaron un operativo de búsqueda por la zona de los presuntos responsables, sin que se lograra conocer si hubo personas detenidas.

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dmrr/cr

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