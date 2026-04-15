Silao, Gto.- Un niño de dos años de edad fue localizado sin vida en el aljibe de su domicilio, luego de que rescatistas realizaron búsquedas en un estanque cercano a su casa y por caminos vecinales, en la comunidad San Antonio Texas, cerca del Aeropuerto Internacional del Bajío, en Silao, Guanajuato.

El niño de nombre Christopher Armando había sido reportado como desaparecido este 14 de abril de 2026 ante la Fiscalía General del Estado, que activó la Alerta “Amber” con su fotografía.

En medio de la angustia, familiares y vecinos de Christopher colaboraron en las labores de Bomberos, Protección Civil y buzos con la esperanza de encontrar al pequeño.

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Temían que Christopher hubiera caído al cuerpo de agua cercano, por lo que durante la tarde-noche se desplegó un operativo al que se sumaron especialistas en rescate voluntario de Celaya con 3 buzos, así como también bomberos de Silao y Guanajuato capital, elementos de Protección Civil del municipio y estatales, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las tareas se suspendieron cerca de la medianoche y se reanudaron esta mañana.

En una revisión al aljibe, este miércoles antes del mediodía se localizó el cuerpo sin vida de Christopher.

La Fiscalía General del Estado recogió el cuerpo y lo trasladó el Servicio Médico Forense para determinar la causa legal de muerte y establecer la mecánica de los hechos, a efecto de determinar si el suceso se derivó o no de un accidente.

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