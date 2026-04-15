Hermosillo. - El Ayuntamiento de Hermosillo impulsará la compra de viviendas abandonadas para apoyar a familias vulnerables, mediante un acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), informó el alcalde Antonio Astiazarán.

Esto ocurre luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó artículos de un reglamento municipal que permitía al gobierno local disponer de inmuebles deshabitados.

La resolución, emitida el 7 de abril de 2026 dentro de la controversia constitucional 309/2024, concluyó que el Ayuntamiento invadió facultades exclusivas del Congreso del Estado de Sonora.

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El proyecto del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía advirtió que el reglamento abría la puerta a una posible expropiación sin indemnización, afectando el derecho a la propiedad privada.

Con ello, el municipio ya no podrá ocupar, rentar ni ceder viviendas bajo ese esquema.

Ante este escenario, el alcalde señaló que el programa continuará, pero ahora mediante la adquisición legal de casas abandonadas.

Explicó que, a través del convenio con Infonavit y la Promotora Inmobiliaria de Hermosillo, se contempla comprar un primer paquete de 340 viviendas, previamente identificadas con censos, fotografías y geolocalización.

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Agregó que actualmente más de 700 familias han solicitado apoyo para obtener una vivienda.

Las casas adquiridas podrían destinarse a renta o venta, dependiendo de las condiciones de cada familia beneficiaria.

El programa, antes llamado “Aliados por la Vivienda”, será reestructurado para cumplir con el marco legal vigente.

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