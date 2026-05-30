Para ganar masa muscular no es necesario únicamente ejercitarte todos los días. De acuerdo con especialistas en nutrición, la alimentación también juega un papel fundamental en el aumento de músculo y la mejora de rendimiento físico.

Una dieta sana y equilibrada, rica en proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables, puede potenciar los resultados de cualquier rutina de ejercicio, ayudando en el desarrollo de músculo de forma saludable.

De acuerdo con el portal especializado Nutriendo, a partir de los 30 años de edad, comienza un proceso de pérdida de masa muscular, aumentando la cantidad de grasa y reduciendo la fuerza. Por ello, la construcción de una dieta es esencial.

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Açaí y regeneración muscular. Fuente: Pixabay

¿Qué alimentos aumentan la masa muscular?

Huevos

Los huevos son considerados uno de los alimentos más completos para ganar masa muscular debido a su alto contenido de proteína y aminoácidos esenciales.

Además, aportan vitamina D y grasas saludables que ayudan al funcionamiento muscular y al metabolismo energético, por lo que consumirlos en el desayuno o después de entrenar puede favorecer el crecimiento de los músculos.

Pechuga de pollo y pavo

Las carnes magras, como el pollo y el pavo, son fuentes importantes de proteína con bajo contenido de grasa. Estos alimentos ayudan a reparar las fibras musculares que se desgastan durante el ejercicio.

Diversos nutriólogos recomiendan combinarlos con verduras y carbohidratos integrales para obtener una comida balanceada. El pavo también es rico en potasio y magnesio, minerales importantes para la contracción muscular.

Atún y salmón

Los pescados azules como el atún, la sardina y el salmón aportan proteína de alta calidad y ácidos grasos omega-3, nutrientes que ayudan a disminuir la inflamación muscular y favorecen la recuperación tras el entrenamiento.

El salmón también contiene vitamina B y potasio, esenciales para el metabolismo energético.

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Las calorías buenas sí existen y están presentes en ciertos alimentos. Foto: Unsplash

Avena

La avena es una excelente fuente de carbohidratos complejos, fundamentales para mantener la energía durante las rutinas de ejercicio. También aporta fibra, vitaminas y minerales. Por ello, consumir avena antes de entrenar puede ayudar a mejorar el rendimiento físico y evitar el desgaste muscular.

Yogur griego

Los lácteos ricos en proteína, como el yogur griego, contienen caseína y proteína de suero, dos elementos importantes para la recuperación muscular. Además, aportan calcio, un mineral esencial para la contracción muscular y la salud ósea.

Frutos secos y aguacate

Los alimentos como almendras, nueces, cacahuates y aguacate contienen grasas saludables que ayudan a mantener un balance energético adecuado y contribuyen al desarrollo muscular. También son ricos en antioxidantes y minerales como magnesio y potasio.

Es importante cuidar los alimentos que ingerimos y mantener una dieta balanceada. Foto: Unsplash

Legumbres y arroz

Los frijoles, lentejas y garbanzos son fuentes vegetales de proteína y carbohidratos. Al combinarlos con arroz se obtiene una proteína más completa, ideal para quienes siguen dietas vegetarianas o buscan variar su alimentación.

La importancia del ejercicio y el descanso

Además de ingerir estos alimentos, es necesario acompañarlos con ejercicios de fuerza, un descanso adecuado e hidratación constante, así como una buena rutina del sueño.

Dormir entre siete y ocho horas diarias es fundamental, ya que durante el descanso el cuerpo realiza gran parte de la reparación y crecimiento muscular.

Asimismo, mantener hábitos saludables y acudir con especialistas en nutrición puede ayudar a obtener resultados de manera segura y sostenible.

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