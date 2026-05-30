Las brochas de maquillaje son herramientas indispensables en cualquier rutina de belleza. Sin embargo, su uso diario puede convertirse en un foco de bacterias si no se limpian con frecuencia.

Desde restos de maquillaje, grasa, polvo y hasta células muertas, cientos de bacterias se pueden alojar entre las cerdas, favoreciendo la aparición de imperfecciones en la piel. Por ello, aprender cómo lavar las brochas de maquillaje correctamente es fundamental para mantener una buena higiene y proteger la salud del rostro.

Si quieres prolongar la vida útil de tus accesorios y evitar problemas cutáneos, esta guía para limpiar brochas de maquillaje te ayudará paso a paso.

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Las brochas de maquillaje acumulan grasa y bacterias. Foto: Unsplash

Paso a paso para lavar las brochas de maquillaje

1. Humedece las cerdas

Coloca las cerdas bajo un chorro de agua tibia. Procura que el agua no toque directamente el mango ni la unión metálica, ya que podría debilitar el adhesivo que sostiene las fibras.

2. Utiliza un limpiador suave

Para limpiar brochas de maquillaje, puedes emplear jabón neutro, champú para bebé o productos especializados. Aplica una pequeña cantidad sobre la palma de tu mano o una superficie de limpieza de silicona.

3. Frota suavemente

Realiza movimientos circulares para retirar los residuos acumulados. Verás cómo el maquillaje atrapado entre las cerdas comienza a desprenderse.

4. Enjuaga completamente

Retira todo el jabón con agua tibia hasta que salga completamente limpia. Este paso es clave para evitar que queden residuos que puedan irritar la piel.

5. Seca correctamente

Después de lavar las brochas, elimina el exceso de agua con una toalla limpia. Déjalas secar en posición horizontal sobre una superficie plana para evitar que la humedad llegue al mango.

Limpia tus brochas de maquillaje como una experta

Cómo desinfectar las brochas y eliminar bacterias

Además del lavado regular, puedes utilizar un limpiador antibacterial específico para eliminar bacterias de las brochas de maquillaje. También existen sprays y otros desinfectantes que ayudan a mantenerlas limpias después de cada uso.

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