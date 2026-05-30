Cuidar de la salud y nutrición de tu mejor animal de compañía es una prioridad diaria, pero mantener su tazón lleno con alimento de alta calidad no tiene por qué dejar en ceros tu cuenta bancaria.

El Hot Sale 2026 está en su momento más fuerte y Amazon México ha decidido consentir a los dueños de mascotas con promociones espectaculares.

En esta edición, el gigante del comercio electrónico ha lanzado descuentos masivos de hasta el 34% en las marcas de croquetas para perro más recomendadas por veterinarios.

Desde fórmulas premium libres de granos hasta alimentos especializados para cachorros o razas específicas, preparamos una guía completa con las mejores ofertas disponibles para que consientas a tu lomito con la mejor nutrición al precio más bajo del año.

Las mejores opciones en alimento para perros que en Amazon México

Nupec Croquetas para Perro Adulto

Las Croquetas Nupec para Perro Adulto (en su presentación clásica de Raza Mediana/Grande) son uno de los alimentos de grado comercial-veterinario más vendidos y respetados en el mercado mexicano. Se posicionan en el segmento de "nutrición científica", buscando ofrecer una calidad muy cercana a las marcas súper premium extranjeras, pero a un precio más competitivo y con la ventaja de ser de fabricación nacional.

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Nupec croquetas para Perros, Senior

Las croquetas Nupec Senior (disponibles tanto para razas medianas/grandes como en la versión Nupec Senior Razas Pequeñas están especialmente formuladas para cubrir los requerimientos metabólicos de perros en edad avanzada (mayores de 7 años). Este alimento se enfoca en retrasar los efectos del envejecimiento celular y mejorar la movilidad de las mascotas maduras.

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Nupec croquetas para Perros, Adulto Razas pequeñas

Las croquetas Nupec Adultos Razas Pequeñas están diseñadas específicamente para cubrir las necesidades de los perros de talla chica en su etapa madura. Estos perros suelen ser más activos y nerviosos que las razas grandes, pero tienen un estómago de menor volumen, por lo que requieren un alimento concentrado con una alta densidad nutricional y energética.

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Ganador Premium Superfoods 20kg

Ganador Premium Superfoods en su presentación de 20 kg es una de las opciones más atractivas y competitivas en el mercado mexicano de alimentos para mascotas. Se ubica en el segmento premium comercial, ofreciendo una fórmula evolucionada que integra ingredientes funcionales de alta calidad.

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Purina One Adulto Minis y Pequeños

Purina ONE Adulto Minis y Pequeños es uno de los alimentos de gama media-alta más populares en las plataformas de comercio electrónico como Amazon México. Su propuesta de valor se basa en la "nutrición con resultados visibles en 28 días", ofreciendo una fórmula que combina croquetas crujientes con trozos tiernos de carne, adaptada específicamente para el rápido metabolismo de las razas pequeñas.

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Hill's Science Diet, Croquetas para Perro Adulto

Hill's Science Diet para Perro Adulto es el estándar de oro en el segmento de la nutrición científica y veterinaria a nivel mundial. No se diseña bajo tendencias comerciales (como las dietas holísticas), sino con base en fórmulas biológicamente probadas por laboratorios y especialistas. Es la marca preferida por los profesionales cuando se busca un mantenimiento preventivo y un estado de salud óptimo a largo plazo.

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Pedigree - Alimento para Cachorros 20 kg

Pedigree Alimento para Cachorros en su presentación de 20 kg es el rey indiscutible de la categoría "Value" o comercial en México. Es la opción más accesible y popular para nutrir a los perros en su primera etapa de vida (hasta los 18 meses), convirtiéndose en el aliado perfecto para familias con cachorros de razas grandes, camadas completas o refugios que necesitan optimizar al máximo el presupuesto sin descuidar el crecimiento de los perritos.

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