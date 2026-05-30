El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó en una entrevista emitida este sábado en que no tiene prisa por lograr un acuerdo de paz con Irán pese al daño que está haciendo el conflicto en el bolsillo de los estadounidenses porque quiere "conseguir un buen trato".

"Esto va lentamente, lleva mucho tiempo. No tengo prisa. Me gustaría decir que tengo prisa, porque ya sabes... Los precios de la gasolina van a bajar con fuerza (cuando haya acuerdo), pero si uno tiene prisa, no va a conseguir un buen trato", aseguró Trump en una entrevista concedida a su nuera, la presentadora Lara Trump, en la cadena Fox News.

Trump pide ajustes al borrador del acuerdo con Irán

El mandatario habría solicitado a su equipo negociador introducir enmiendas en el borrador del futuro acuerdo de paz con Irán, especialmente en los apartados relacionados con el programa nuclear de Teherán y la reapertura del estrecho de Ormuz, según informó el medio digital Axios.

De acuerdo con ese reporte, el documento ya contempla un compromiso iraní de no desarrollar un arma nuclear, pero aún no define concesiones concretas sobre la entrega de sus reservas de uranio. El plan prevé además un plazo de 60 días, a partir de la firma del eventual acuerdo, para negociar los detalles del programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones estadounidenses.

Entre los puntos que el equipo de Trump busca precisar se encuentra la gestión del uranio enriquecido de Irán y la imposición de límites a futuros procesos de enriquecimiento.

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Según las fuentes, Irán habría sido informado de estas observaciones y se estima que tardará alrededor de tres días en responder a las sugerencias.

Trump ha mantenido silencio este sábado sobre el avance del proceso, sobre el que inicialmente se esperaba una “decisión final” tras una reunión con su equipo de seguridad. El presidente permaneció en la Casa Blanca durante el fin de semana, en lugar de viajar a Florida o Nueva Jersey, y acudió a jugar golf en Virginia, sin hacer declaraciones públicas.

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gs