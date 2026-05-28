Washington. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos han presionado a la oficina responsable de imprimir dinero en el país para que lance un nuevo billete de 250 dólares con el retrato del presidente Donald Trump, reportó el diario The Washington Post (TWP).

Dos funcionarios del Departamento del Tesoro, el tesorero estadounidense Brandon Beach y su asesor principal, Mike Brown, instaron repetidamente al personal de la Oficina de Grabado e Impresión de la agencia a preparar los prototipos del billete, según al menos cuatro fuentes que cita el medio estadounidense.

Los empleados consultados por TWP afirmaron que esta medida generó preocupación porque la ley federal solo permite que aparezcan personas fallecidas en los billetes.

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Desde 1866, cuando se prohibió la imagen de un funcionario de nivel medio del Tesoro en un billete de cinco centavos, ninguna persona viva ha aparecido en la moneda estadounidense.

El año pasado se presentó en el Congreso un proyecto de ley para que Trump apareciera en un billete de 250 dólares para conmemorar el 250 aniversario de la nación, pero no se ha aprobado.

Una portavoz del Departamento del Tesoro confirmó que se están dando pasos para la creación del billete con la imagen de Trump, anticipando la aprobación de la legislación.

“En respuesta a una legislación activa patrocinada por el representante Joe Wilson, la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) está realizando la planificación adecuada y la debida diligencia”, señaló la portavoz en un comunicado a The Associated Press.

“Si este mandato legislativo se promulga, la BEP está actuando de manera proactiva para producir un billete conmemorativo de 250 dólares que reconocerá adecuadamente el 250 aniversario de nuestra gran nación”.

Como parte de la iniciativa, Beach proporcionó al personal de la oficina, en agosto y septiembre, diseños preliminares del billete, incluido uno que muestra el rostro de Trump en el centro del billete de 250 dólares, entre las firmas del presidente y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, según uno de los empleados y los registros revisados por el Post.

El artista que afirmó haber diseñado la maqueta declaró al medio que había hablado con Trump al respecto.

El pintor británico Iain Alexander dijo que Trump respaldó cambios a su diseño original, como agregar los colores de la bandera estadounidense y un logotipo que conmemora el 250 aniversario de la fundación de la nación.

“Le gusta llamarme su artista británico favorito”, dijo Alexander, un exnadador de competencia y DJ que se describe a sí mismo como un retratista real de la reina Isabel II y otros.

En conferencia de prensa, Bessent presentó un boceto del diseño.

Dólares llevarán la firma de Trump a finales de 2026

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que, a finales de este año, los dólares estadounidenses llevarán la firma de Trump, convirtiéndose en el primer presidente en ejercicio cuya rúbrica aparece en la moneda estadounidense.

La directora de la oficina de impresión de billetes, Patricia Solimene, y otros miembros del personal explicaron en repetidas ocasiones a Beach y Brown que existían obstáculos legales y de procedimiento para producir el billete y que llevaría años más de lo que ellos habían previsto, según afirmaron los cuatro empleados.

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Sin embargo, los dos funcionarios designados políticamente se mostraron desdeñosos ante esta respuesta, según comentaron dos de los empleados actuales al Post, que recordaron que "la producción de un nuevo billete suele tardar entre seis y ocho años, especialmente uno de tan alto valor".

Solimene dijo que la dirección del Tesoro la reasignó abruptamente de su puesto el 27 de abril, sin especificar la razón. No respondió a las llamadas solicitándole comentarios.

Brown, anteriormente asesor principal de Beach, ha sido nombrado desde entonces director de la oficina.

Tampoco respondió a los mensajes del Post pidiéndole comentarios sobre el tema.

El Tesoro afirmó que Beach "nunca pidió al personal que imprimiera el proyecto de ley antes de su aprobación por el Congreso".

También habrá pasaportes con la imagen de Trump

Al mismo tiempo, el Departamento de Estado prepara nuevos diseños de pasaportes para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, con una edición limitada que incluirá la imagen de Trump, según informó la cadena Fox News a finales de abril.

Según maquetas obtenidas por el medio, el rostro de Trump aparece enmarcado por la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense en la portada interior del pasaporte, junto con su firma en color dorado.

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