Durante el primer cuatrimestre del año, los ingresos del gobierno federal sumaron un total de 2 billones 324 mil 325 millones de pesos.

Lo anterior significó un crecimiento nominal de 19 mil 153 millones de pesos en relación al mismo periodo de 2025, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De ese monto, la recaudación de impuestos contribuyó con 2 billones 70 mil 803 millones de pesos.

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Si se compara con los cuatro primeros meses del año anterior, se obtuvieron 50 mil 559 millones de pesos más por el cobro de los distintos impuestos del sistema tributario.

No obstante, en términos reales representó una caída de 1.6%, muestran los datos del SAT.

Cabe señalar que de enero a abril de 2025 los ingresos adicionales fueron de 250 mil 661 mil millones de pesos, el 10% más en términos reales.

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Menos ingresos por ISR y más por el IVA

Lo anterior debido a que la captación por medio del Impuesto Sobre la Renta (ISR) fue menor con apenas 1 billón 148 mil 841 millones de pesos, al cierre de abril de 2026.

En tanto que a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA) entraron a las arcas federales 562 mil 319 millones de pesos, un crecimiento de 25 mil 111 millones de pesos respecto al mismo periodo del año previo.

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Mientras que por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) ingresaron 251 mil 592 millones de pesos, esto es 37 mil 320 millones más que lo registrado en el mismo periodo de 2025.

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