De cara a la Copa del Mundo 2026, mil elementos de la Policía Turística del Centro Histórico portarán brazaletes con la bandera de arcoíris y darán acompañamiento a la comunidad LGBT+ durante las actividades por la justa deportiva que tendrán lugar en el Zócalo y durante la marcha del Orgullo que se llevará a cabo en junio.

Así lo anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al presentar los avances en la agenda de derechos humanos de su administración en el marco de la justa deportiva que se inaugura el próximo 11 de junio, la cual consta de seis ejes, uno de ellos atención a la comunidad de la diversidad.

“Se van a entregar brazaletes distintivos con la bandera de arcoíris por parte de la Policía Turística del Centro Histórico, que han sido capacitados para brindar atención”, indicó.

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Un mundial incluyente y sin discriminación

Además, para prevenir este tipo de prácticas se crearon 20 espacios seguros en el corredor de Zona Rosa y Tacuba, y se impulsó un torneo de futbol LGBT+ con la participación de 5 mil personas.

Ante el aumento de algunos riesgos que se incrementan en eventos masivos como la justa deportiva en puerta, como los discursos de odio y prácticas discriminatorias que afectan a algunos sectores de la comunidad, la mandataria capitalina resaltó que su administración puso en marcha 133 acciones en materia de derechos humanos, las cuales, “no se van con el Mundial” sino que se quedarán para la Ciudad de México.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina reiteró el compromiso de su administración de garantizar una justa deportiva sin discriminación.

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“Nuestro objetivo es construir un Mundial con derechos plenos, sin homofobia, sin racismo ni clasismo, sin xenofobia, sin machismo y sin discriminación; creemos que otro Mundial es posible”, dijo.

En su oportunidad, la policía segunda Sandra Ortiz Sandoval, detalló que en total mil elementos de la Policía capitalina portarán este brazalete para dar acompañamiento a la marcha del Orgullo LGBT+ que tendrá lugar en junio próximo así como las actividades del festival mundialista que tendrá lugar en la plancha del Zócalo.

“Es un mensaje contundente: la Ciudad de México es incluyente, libre de discriminación y de violencia y la Policía cuida a todas y a todos, sin distinción alguna”, afirmó.

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