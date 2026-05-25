La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que aún se afinan los detalles del informe de rendición de cuentas que encabezará el próximo domingo 31 de mayo, donde se contempla como sedes posibles Palacio Nacional o algún otro punto de la Ciudad de México, debido a las restricciones en el Zócalo capitalino por los preparativos rumbo al Mundial de 2026.

Explicó que el evento no será un informe formal de gobierno, sino un ejercicio de balance político y rendición de cuentas a dos años de la elección presidencial del 2 de junio de 2024.

“Cumplimos dos años ya de la elección del 2 de junio de 2024. Nuestra visión siempre es dar un informe”, expresó.

Sheinbaum detalló que la intención es realizar una convocatoria nacional en plazas públicas de las 32 entidades federativas, donde se instalarán pantallas para transmitir el mensaje y dar a conocer los avances de su administración en el último año y medio.

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Asimismo, señaló que el acto también servirá para responder a lo que calificó como una “ofensiva mediática” y reiterar el mensaje de defensa de la soberanía nacional.

“Es pertinente informar de por qué esta ofensiva mediática y también de defensa de la soberanía, que en México decidimos los mexicanos, nadie más. Ese es el objetivo”, sostuvo.

La Presidenta indicó que este lunes sostendría una reunión para definir el lugar exacto del evento en la capital del país, pues el Zócalo se encuentra parcialmente ocupado por instalaciones relacionadas con actividades previas al Mundial.

“Está lleno del fanfest famoso. Entonces es muy chiquito ya el espacio que está ahí, además están trabajando. Entonces no se puede hacer en el Zócalo porque se está preparando para el Mundial”, explicó.

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Ante ello, dijo que se analizan otras opciones tanto en Palacio Nacional como en otros espacios de la Ciudad de México, además de la logística para la colocación de pantallas en distintas plazas públicas del país.

La Mandataria adelantó que el informe incluirá un balance de las acciones emprendidas desde el inicio de su administración, así como desde el triunfo electoral que la llevó a la Presidencia de la República.

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