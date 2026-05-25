El Honda City 2027 representa una evolución clara dentro del segmento de los sedanes, pues recibió una actualización que no solo impone por su diseño más deportivo y agresivo, sino que también incorpora nueva tecnología y una mayor eficiencia.

Este auto acaba de presentarse de manera oficial en la India y se espera que llegue al resto del mundo durante los siguientes meses. Si quieres conocer las nuevas características que podremos encontrar en el Honda City 2027, quédate en Autopistas.

El nuevo Honda City comenzará a venderse en la India. Foto: Honda Car India

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¿Cómo es el Honda City 2027?

Si hablamos de la parte mecánica, este auto se comercializa en 2 versiones: una impulsada por gasolina y una opción híbrida.

La primera cuenta con un motor de 4 cilindros 1.5L, que ofrece una potencia de 119 caballos de fuerza, mientras que la segunda, que llegará a algunos países asiáticos, produce una potencia combinada de 125 caballos de fuerza, mediante un motor a gasolina y dos eléctricos.

El Honda City 2027 ofrece un rediseño total de la parte frontal, pues ofrece una imagen más agresiva, moderna y tecnológica que refleja lo que buscan los nuevos conductores; un estilo premium y deportivo. Ahora cuenta con faros LED unidos a través de una barra luminosa que cruza por la nueva parrilla, la cual es más pequeña y tiene un patrón de panal.

Además, te presentamos otros aspectos exteriores de la nueva apuesta de Honda:

Nuevos rines de aluminio de 16 pulgadas.

Nueva posición del logotipo de Honda.

Nuevo parachoques con un difusor deportivo.

Firmas lumínicas LED rediseñadas.

En cuanto al interior, la principal actualización del sedán es su pantalla multimedia de 10.1 pulgadas, la cual a pesar de no estar integrada de forma tan natural en el tablero, si muestra la intención de la marca de mejorar sus sistemas tecnológicos.

Por otro lado, dependiendo de la versión, el Honda City 2027 incorpora nuevo equipamiento como: asientos delanteros ventilados, cámara de visión de 360 grados, un sistema de audio de 8 parlantes plataforma de carga inalámbrica, techo panorámico, iluminación ambiental, tapicería de color marfil, entre otros.

Este sedán integra nueva tecnología y un diseño más moderno. Foto: Honda Car India

¿Cuánto costará el Honda City 2027?

¡Tómalo en cuenta! El nuevo Honda City comenzará a venderse en la India con un precio inicial es de 1,199,900 rupias. Por ahora, la marca no ha revelado cuándo llegará al mercado mexicano, ni las versiones o precios con los que podría venderse en el país.

La nueva apuesta de Honda busca modernizar el clásico sedán y mantenerse como una de las opciones más competitivas dentro del mercado, ofreciendo calidad y confort premium.

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