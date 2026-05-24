En México, el mercado de los autos eléctricos ha crecido durante los últimos años, ya que cada vez más usuarios buscan alternativas de movilidad eficientes y que sean amigables con el medio ambiente.

Por lo anterior, las personas que han optado por comprar uno de estos vehículos también buscan optimizar su proceso de recarga y una de las opciones para hacerlo es con las electrolineras domésticas.

¿Qué se necesita para instalar una? Aquí te lo explicamos paso a paso.

¿Qué es una electrolinera?

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las electrolineras son estacione​s de recarga para los autos eléctricos e híbridos-enchufables. Pueden instalarse en hogares, espacios públicos o negocios y se alimentan de la red eléctrica, por lo que son seguras y pueden usarse en cualquier momento.

Para usar este tipo de cargadores, solo basta con enchufar el auto eléctrico cuando no se está usando. Y, de acuerdo con el fabricante BYD, su instalación en casa evita la dependencia de puntos de recarga externos.

Otra de sus ventajas es que reduce la preocupación del usuario por la autonomía y a largo plazo puede reasentar un ahorro económico.

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¿Qué tipos de electrolineras hay?

Si se desea instalar un cargador eléctrico para autos, primero se deben considerar las opciones que existen en el mercado. Según CFE, actualmente hay 3 tipos de electrolineras:

De uso estrictamente doméstico

Proporciona carga a través de una toma de corriente común y su tiempo de alimentación es de:

100% entre 12 y 14 horas.

80% entre 8 y 12 horas.

De uso doméstico, público y corporativo

Es la más común. Por su velocidad de recarga, resulta ideal para autos eléctricos de uso frecuente y los tiempos de alimentación que ofrece son:

100% de 3 a 4 horas.

80% de 2 a 3 horas.

De uso público y para viajes largos

Este tipo de electrolinera requiere un transformador eléctrico para incrementar la potencia, puesto que ofrece una recarga rápida y de alto voltaje, así que se recomienda para autos de uso rudo o viajes largos. Sus tiempos de carga son:

100% entre 20 y 30 horas.

80% entre 15 y 20 horas.

Los diferentes tipos de electrolineras ofrecen diversos niveles y tiempos de recarga. Foto: Unsplash

¿Qué se necesita para instalar un cargador de auto eléctrico en casa?

Antes de instalar una electrolinera para tu auto eléctrico, considera tu presupuesto, el tipo de cargador que necesitas y la velocidad de carga.

Otro dato que debes saber es que los cargadores domésticos suelen colocarse en paredes o en el garaje, con el objetivo de facilitar el acceso y mantener una buena conexión con la red. Asimismo, esto permite que el vehículo pueda recargarse sin correr riesgo.

Y actualmente, existen diversas empresas que ofrecen el servicio de instalación, pero te recomendamos que contrates a un proveedor que ofrezca gestoría ante la CFE.

Finalmente, necesitarás contratar un segundo medidor, que se encuentre aislado del consumo de tu casa. Dicho trámite es gratis y lo puedes solicitar ante la CFE:

Consigue un electricista que se encuentre certificado con los estándares emitidos por el Consejo de Normalización y Certificación de competencias laborares (CONOCER). Pídele que asegure que la preparación para un segundo medidor de tu equipo de recarga se encuentre completamente aislado de la instalación eléctrica de tu casa.

Acude a cualquier Centro de Atención de la CFE con la siguiente documentación: identificación oficial, ficha técnica del cargador, certificado del cargador, certificado de la persona que instalará el cargador y un número de teléfono.​

Dependiendo de la cantidad de cargadores a instalar, tendrás que proporcionar las características técnicas del servicio: carga Instalada (potencia nominal requerida por el cargador), tensión de Suministro (tensión a la que se conecta el equipo cargador) e Hilos de Corriente y demanda contratada, ésta última debe ser igual a la carga instalada.

¡Ojo! La instalación puede costar desde los $4,500 a los $12,00, y a eso se suma el costo del equipo.

Las electrolineras son estaciones de recarga para los autos eléctricos e híbridos-enchufables. Foto: Unsplash

Como podrás ver, los autos eléctricos son una nueva forma de movilidad que además de ofrecer potencia, tecnología y seguridad, ayudan a cuidar tu bolsillo.

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