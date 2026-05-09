Los autos eléctricos han ganado popularidad en México gracias a sus beneficios ambientales y al ahorro que representan frente a los vehículos de gasolina. Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes entre quienes consideran adquirir uno es: ¿cuánto cuesta cargarlo?

Hoy te decimos los precios promedio.

¿Cuáles son los niveles de carga de los autos eléctricos?

Este tipo de vehículos pueden recargarse de 3 distintas maneras y, de acuerdo con Volkswagen, son:

Carga nivel 1

Comunes en casa; únicamente se necesita un enchufe convencional para cargar el auto. Sin embargo, el proceso es más lento, aunque lo suficientemente útil si sólo se conduce a distancias cortas.

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Carga nivel 2

También es de uso doméstico, pero necesita un cargador tipo Wallbox y el sistema debe ser instalado por un experto; ofrece una carga más rápida que la de nivel 1 y puede optimizar la autonomía.

Carga nivel 3

Utilizada en electrolineras o cargadores de lugares públicos. Con este nivel, el auto se alimenta de energía más rápido; la desventaja es que no hay muchos puntos de recarga en México.

No obstante, es el más recomendado para distancias largas.

Los autos eléctricos se cargan a distintos niveles. Foto: Pixabay

¿Cuánto cuesta cargar un auto eléctrico en México?

Ahora bien, el costo de la carga de un auto eléctrico depende de varios factores como la tarifa de luz, el tipo de cargador y los hábitos de uso. En México, de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el precio va desde los $1.8 y $3.5 por kilómetro.

Para hacer un cálculo más exacto, se debe multiplicar los Kilovatios de la batería (kWh) del vehículo por el costo de electricidad (kWh).

Por ejemplo, con una carga de nivel 1 que es la más económica, si el auto tiene una batería de 50 kWh y el costo de la luz es de $1.8, entonces el precio sería de $90 por carga completa.

Mientras que algunos puntos de carga rápida, como Evergo, ofrecen costos aproximados de $10.50 por kWh o $15 pesos por hora.

Puedes instalar tu electrolinera en casa con ayuda de la CFE. Foto: Freepik

¿Qué tener en cuenta al cargar un auto eléctrico?

Finalmente, el fabricante Volkswagen recomienda adoptar las siguientes medidas al cargar un auto eléctrico, ello con el objetivo de cuidar la batería y aprovecha mejor la energía:

Carga tu vehículo con regularidad.

Evita que la batería llegue a su capacidad mínima y máxima.

Procura estacionar o cargar tu auto en lugares con temperatura controlada, ya que el calor puede afectar el rendimiento de la batería.

Planea tus viajes con anticipación para identificar las estaciones de carga disponibles en tu ruta.

Utiliza el cargador indicado por el fabricante para asegurar una carga eficiente.

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