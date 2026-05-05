La pasión por la cultura automotriz y el mundo del tuning siempre ha estado presente en México. Si alguna vez has visto tu proyecto en el garaje y has pensado que tiene todo el estilo de un carrito de colección, esto puede interesarte. El Hot Wheels Legends Tour 2026 ha regresado a nuestro país en su octava edición, buscando ese diseño único que logre ser inmortalizado en una pieza a escala 1:64.

¿Qué es el Hot Wheels Legends Tour?

Más que una simple exhibición, este evento es una plataforma global presente en más de 20 países que celebra la innovación y el talento de los constructores. En los últimos 58 años, la marca ha fabricado más de 25,000 modelos únicos. El objetivo es encontrar una "leyenda" que refleje un verdadero reto de construcción.

Foto: cortesía Hot Wheels

Es importante destacar que, para que un auto se convierta en un Hot Wheels a escala 1:64, no basta con tener una unidad de lujo recién salida del concesionario, se trata del esfuerzo personal, pues si solo lo compraste, no es suficiente para esta competencia.

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Los 3 pilares para ganar

Para que tu vehículo destaque entre los miles de inscritos, los jueces evaluarán cada proyecto bajo tres criterios:

Autenticidad: Se buscan vehículos con el ADN radical y de alto desempeño que caracteriza a la marca.

Se buscan vehículos con el ADN radical y de alto desempeño que caracteriza a la marca. Creatividad: Propuestas visualmente impactantes que rompan lo convencional y tengan detalles únicos.

Propuestas visualmente impactantes que rompan lo convencional y tengan detalles únicos. Espíritu de garaje: Proyectos que reflejen la pasión, el trabajo manual y la historia real detrás de su construcción.

Foto: cortesía Hot Wheels

Recuerda que en esta competencia no solo gana el diseño más llamativo, sino que la mejor historia tiene un peso crucial para avanzar hacia la final.

¿Cómo registrarse paso a paso?

Las inscripciones ya están abiertas desde el 01 de mayo y tendrás hasta el 14 de junio para completar tu registro. Sigue estos pasos para participar:

Ingresa al sitio oficial: Ve a https://hotwheelslegends.com/events/mexico-mx-2026y crea tu cuenta. Completa el formulario: Selecciona México y llena los datos básicos de tu vehículo, haciendo énfasis en el proceso de personalización. Sube tus fotos: Añade imágenes de alta calidad (formatos JPG, JPEG o PNG, máximo 3 MB) que resalten las modificaciones únicas de tu auto. Confirmación: Una vez enviado, recibirás un correo de validación en un plazo máximo de una semana.

Los ganadores de cada sede local avanzarán a las finales regionales que cubren Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Asia. Finalmente, los cuatro campeones regionales se verán las caras en la Gran Final Global, donde solo un vehículo obtendrá el honor de ser convertido en un modelo oficial que llegará a las manos de coleccionistas de todo el mundo.

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