Conducir bajo la lluvia representa uno de los mayores desafíos para cualquier automovilista, ya que este tipo de clima incrementa considerablemente el riesgo de accidentes en el camino.

Ya sea por la poca visibilidad o la pérdida de tracción cuando las llantas flotan sobre el agua, los conductores deben tener adoptar ciertas medidas de precaución para manejar de forma segura.

Basta una lluvia ligera para que el pavimento se vuelva resbaloso y el peligro aumente, poniendo a prueba la concentración y habilidades de quien está al volante. Por ello, hoy, en Autopistas, te compartimos algunos de los mejores consejos para manejar en estas condiciones.

Antes de conducir debes verificar que tu auto se encuentre en buenas condiciones. Foto: Unsplash

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¿Qué hacer antes de viajar con lluvia?

Antes de emprender cualquier viaje, es importante verificar que tu auto se encuentre en buenas condiciones, ya que esto aumenta tu seguridad en el camino. Estos son 4 aspectos de tu vehículo que necesitas revisar antes de conducir bajo la lluvia:

Neumáticos: antes de salir, asegúrate que tus llantas se encuentren en buenas condiciones. De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) con el dibujo no menor a 3 mm y con la presión adecuada.

Limpiaparabrisas: es necesario para que puedas tener una visión más clara del camino.

Sistema de iluminación de tu auto: revisa las intermitentes, luces de frenos, las altas y bajas.

Frenos: revisa los ruidos que haga tu auto, que no vibre al frenar o que el pedal esté muy rígido o se hunda por completo.

Para mantener tu auto en buen estado, te recomendamos llevarlo a revisiones periódicas con un mecánico, de esta forma, descartas cualquier irregularidad que comprometa tu seguridad en un futuro.

Evita conducir rápido en la lluvia. Foto: Unsplash

¿Cómo manejar bajo la lluvia?

Para muchos, conducir bajo la lluvia es un dolor de cabeza, sin embargo, si lo haces con precaución y responsabilidad, puedes llegar a tu destino sano y salvo sin ningún inconveniente. Aquí te presentamos 7 consejos que puedes adoptar al conducir tu auto en caso de una precipitación:

Reduce tu velocidad: según el Gobierno de México, con el pavimento mojado las llantas pueden derraparse, por lo que una velocidad más baja te permitirá un mejor agarre en caso de un frenado imprevisto.

Aumenta tu distancia de seguridad: cuando el camino está mojado, el auto necesita mayor distancia para detenerse, por lo que es fundamental que mantengas una distancia segura con los otros vehículos.

Conduce suavemente y evita frenados repentinos: los frenos no responden tan rápido durante la lluvia como en condiciones normales, por ello, no realices movimientos bruscos que puedan comprometer tu seguridad.

Activa tus intermitentes: al activar las luces, otros conductores pueden verte con mayor facilidad, aumentando tu seguridad. Asimismo, debes prestar mayor atención a tu alrededor.

Trata de circular en los carriles centrales: de acuerdo con Volkswagen, es aconsejable circular en los carriles centrales, ya que los estrechamientos tienden a formarse en los extremos de la calle.

Pasa los charcos con precaución: si te encuentras con un encharcamiento, lo más recomendable es evitarlo, sin embargo, si no es posible, debes pasarlo con precaución, ya que podrían dañar las llantas o la suspensión.

Utiliza luces antiniebla: en caso de que se presente niebla, debes utilizar luces antiniebla y adaptar la velocidad según tu campo de visión.

Finalmente, si atraviesas una tormenta muy fuerte, lo más recomendable es orillarte en un lugar seguro, encender las intermitentes y continuar tu camino cuando la lluvia pase.

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