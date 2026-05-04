VIDEOS: sismo de 5.6 sacude a la CDMX; usuarios captaron el momento del temblor

La mañana de este lunes 4 de mayo un sismo de 5.6 sacudió a la Ciudad de México. De acuerdo con la información del Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 9:19 de la mañana y tuvo su epicentro 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, en Oaxaca.

La alerta sísmica dio aviso oportuno en la capital, sin embargo, la Agencia de Transformación Digital (ATDT) del Gobierno de México informó que la alerta en celulares no sonó debido a una baja en la plataforma por mantenimiento, como parte de la preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, que ocurrirá el próximo miércoles 6 de mayo. La instancia precisó que “el sistema se encuentra nuevamente arriba y en funcionamiento”.

Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa, informó que hasta el momento no se han reportado incidentes derivados del sismo en las alcaldías. Asimismo, la jefa de gobierno Clara Brugada, publicó a través de redes sociales el mensaje "Sismo sin afectaciones en la ciudad. Todo en calma", dando a conocer que se tiene saldo blanco.

Lee también ¿Alguien pidió bolillo? Sismo de magnitud 5.6 en Oaxaca desata la mejor ola de memes; usuarios no perdonan

Sismo en CDMX el 04 de mayo de 2026. Foto: Servicio Sismológico Nacional

Usuarios comparten videos del sismo de 5.6 en la CDMX

A través de redes sociales, decenas de usuarios han compartido videos del sismo en la capital. En las imágenes se aprecia cómo se vivió el momento en diferentes puntos de la ciudad.

Sí se percibió, se mecía el edificio moderadamente, pero nada que ver con el de enero.#Tlatelolco, CDMX.

Piso 12.#Sismo #AlertaSísmica pic.twitter.com/ILO7KKAOqM — Alán Palacios (@alanpalacios) May 4, 2026

El periodista Juan Pablo Pérez, compartió un video del movimiento de una lámpara generado por el sismo en la alcaldía Miguel Hidalgo.

🔴🚨 Sismo magnitud 6 preliminar según el @SismologicoMX.



Se percibe en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. pic.twitter.com/0etlX9F71L — Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx) May 4, 2026

Otros usuarios compartieron el momento en zonas residenciales de la ciudad, en las que se aprecia a la población esperando el fin del sismo afuera de sus hogares.

Algunos videos muestran el momento en el que sonó la alerta sísmica, instantes antes de que comenzara el movimiento.

CDMX



Suena la alarma sísmica en Ciudad de México



Esta mañana se reportó un sismo de 5.6 grados con epicentro en Pinotepa, Oaxaca, lo que activó la alerta sísmica en la capital del país. pic.twitter.com/aq3pLnAgrm — El Centinela MX (@Elcentinelamx1) May 4, 2026

La mayoría de los usuarios comentaron que el temblor casi no fue perceptible y a parte del susto, no hubieron daños.

También te interesará:

Ola de calor en México: dile adiós al insomnio por calor; trucos para refrescar tu cuarto fácilmente

Lluvia de Meteoros Eta Acuáridas: ¿cuál es el mejor día para ver el espectáculo cósmico?; conoce la fecha exacta

Primer Simulacro Nacional 2026: este será el mensaje de alerta que llegará a los celulares; evita que te tome por sorpresa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu