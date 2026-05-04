Pensiones Bienestar 2026: ¿quién recibe su pago primero?; este es el calendario de mayo

Durante la Mañanera del Pueblo de este lunes, la nueva titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, anunció que los pagos correspondientes al tercer bimestre de 2026 de los diferentes programas sociales arrancan este 4 de mayo.

Como suele acostumbrarse, los depósitos se realizarán de manera escalonada, dependiendo de la primera letra del apellido de los beneficiarios. Para evitar viajes en balde, se recomienda consultar el calendario de pagos, donde se indica a partir de qué día se puede contar con el recurso.

Estos programas tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de diversos grupos vulnerables de la población mediante un apoyo económico bimestral. A 2026, cada pensión aporta el siguiente monto:

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

Programa Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

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Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

Calendario de pagos completo para las Pensiones del Bienestar en mayo

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría del Bienestar, el calendario de pagos para el bimestre mayo-junio seguirá este orden:

Lunes 4 de mayo: A

Martes 5 de mayo: B

Miércoles 6 de mayo: C

Jueves 7 de mayo: C

Viernes 8 de mayo: D, E, F

Lunes 11 de mayo: G

Martes 12 de mayo: G

Miércoles 13 de mayo: H, I, J, K

Jueves 14 de mayo: L

Viernes 15 de mayo: M

Lunes 18 de mayo: M

Martes 19 de mayo: N, Ñ, O

Miércoles 20 de mayo: P, Q

Jueves 21 de mayo: R

Viernes 22 de mayo: R

Lunes 25 de mayo: S

Martes 26 de mayo: T, U, V

Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z

El dinero se deposita directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar de cada derechohabiente y se tiene programado lograr la cobertura completa de beneficiarios únicamente durante el mes de mayo.

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Calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar para el bimestre mayo-junio de 2026. Foto: Secretaría del Bienestar

Las y los beneficiarios pueden acceder al recurso retirando el dinero en cajeros automáticos (sin comisión en el Banco del Bienestar) o pagando directamente con la tarjeta en negocios y establecimientos que acepten este método.

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