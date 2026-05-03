¿Cómo hacer que tu maquillaje dure más tiempo?; tips contra los climas extremos

En climas húmedos y en temperaturas altas, mantener el maquillaje intacto puede convertirse en un verdadero desafío.

La humedad, el sudor, el viento o la resequedad afectan directamente la duración y apariencia de los productos líquidos en la piel.

Sin embargo, expertos en belleza señalan que con una adecuada preparación y técnicas específicas es posible lograr un maquillaje perfecto para todo el día.

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El maquillaje en crema con maquillaje polvo y fijador, son los mejores trucos para una mayor duración. Foto: Unsplash

¿Cómo cuidar tu maquillaje en climas extremos?

El primer paso para lucir un maquillaje fresco y perfecto es la preparación de la piel. Antes de aplicar cualquier producto, es indispensable:

Limpiar el rostro con un limpiador en gel o espuma para eliminar impurezas y el exceso de grasa.

con un limpiador en gel o espuma para eliminar impurezas y el exceso de grasa. Hidratar la piel con una crema adecuada al tipo de piel; añade también un protector solar de textura ligera que proteja tu piel de los rayos UV.

con una crema adecuada al tipo de piel; añade también un protector solar de textura ligera que proteja tu piel de los rayos UV. Reducir la grasa y eliminar los poros del rostro con algún primer matificante.

En climas cálidos, se recomienda optar por fórmulas ligeras y libres de aceite, mientras que, en ambientes fríos, las cremas más densas ayudan a evitar la resequedad de la piel.

Por otro lado, el uso de un primer o pre-base es clave para prolongar la duración del maquillaje. Este producto evita que la base se absorba o se deslice, creando una capa que suaviza la piel, además fija la base, controla el brillo y aporta hidratación.

Aplica este producto principalmente en la zona T (frente, nariz y mentón), para reducir la grasa, también puedes aplicar un primer específico para los párpados, ideal para que las sombras se cuarteen o desaparezcan con el sudor.

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Descubre cómo puede durar más tu maquillaje a pesar del calor. Foto: Unsplash

¿Cómo aplicar la base de forma correcta?

En cuanto a la base, es recomendable elegir productos ligeros de larga duración y resistencia al agua, especialmente en climas húmedos o calurosos. Opta por utilizar fórmulas livianas, oil-free y resistentes al agua como las BB creams y CC creams.

Para aplicarla debes hacerlo en capas delgadas y difuminar correctamente para evitar que se cuartee o se derrita con el paso de las horas. Además, se recomienda utilizar una esponja húmeda, evitando el exceso de producto para obtener un acabado impecable.

¿Cómo proteger el maquillaje?

Otro paso esencial es el sellado del maquillaje. El uso de polvos traslúcidos ayuda a fijar la base y reducir el brillo, mientras que el spray fijador aporta mayor resistencia frente a factores externos como el sudor o viento; aplícalo a 15 centímetros de tu rostro.

Foto: Freepik

Para los ojos y labios, se recomienda utilizar productos de larga duración o “waterproof”. Las sombras en crema o gel, delineadores a prueba de agua y labiales de acabado mate suelen ofrecer mejor rendimiento en condiciones extremas.

Por su parte, para los rubores, bronceadores e iluminadores, puedes utilizar la técnica layering, la cual consiste en aplicar una fórmula en crema y luego sellar con su versión en polvo, evitando que se desvanezca con las horas.

Finalmente, llevar productos básicos para retoques, como papel absorbente de grasa o polvo compacto puede marcar una gran diferencia a lo largo del día, pues permiten controlar el brillo, mantener la piel con un aspecto uniforme y refrescar el maquillaje.

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