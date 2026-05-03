La verificación vehicular es un proceso obligatorio con el que se miden las emisiones contaminantes de los autos. Aquí se realizan pruebas visuales y mecánicas para revisar que no excedan los niveles permitidos de gases por el escape.

Actualmente se está llevando a cabo el primer bimestre; así que si quieres saber si te toca cumplir con el procedimiento, en Autopistas te compartimos el calendario de mayo 2026.

¿Qué autos debes saber sobre la verificación vehicular en CDMX?

A principios del año, la Secretaría de Medio Ambiente publicó el calendario de la verificación vehicular, dirigido a residentes de la CDMX y a los autos foráneos que deseen hacer este proceso de manera voluntaria.

Con base en esa información, durante mayo le toca verificar a los autos con engomado verde y terminación de placas 1 o 2, así como aquellos con engomado azul y terminación de placas 9 o 0.

El costo del procedimiento para los hologramas “00”, “0”, “1”, “2”, rechazo y evaluación técnica es de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización más IVA, dando una cifra de $765.43.

Recuerda que antes de llevar tu auto, tienes que agendar una cita en el verificentro más cercano a tu domicilio y para eso existe el portal https://citasverificentros.cdmx.gob.mx/.

Calendario de verificación vehicular en CDMX. Foto: Sedema

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Lo que debes saber para verificar este mes de mayo en Edomex

En Estado de México, el calendario es igual al de la capital. De tal modo que este mes les corresponde verificar a los autos con:

Engomado verde y terminación 1 o 2, teniendo como fecha límite el 30 de mayo

Engomado azul y terminación 9 o 0, tendiendo como fecha límite el 30 de junio

Además, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, es importante cumplir con el proceso en tiempo y forma para evitar multas extemporáneas.

Ahora bien, en la entidad mexiquense los precios depende del tipo de holograma:

“00”: 10.20 veces UMA, equivalente a $1,196.56

“0”: 5.20 veces UMA, equivalente a $610

“1” y “2”: 4 veces UMA, equivalente a $469.24

De igual manera, el primero para para la verificación vehicular es agendar una cita en el portal https://citaverificacion.edomex.gob.mx/https://citaverificacion.edomex.gob.mx

Calendario de verificación vehicular en Edomex. Foto: Gobierno del Estado de México

En ambas entidades deberás presentarte el día de tu cita con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de última verificación.

Tarjeta de circulación.

Copia de la factura del vehículo si es nuevo.

Comprobante de pago.

¡Ojo! El auto no debe contar con adeudos de multas, tenencias o refrendos; de lo contrario, no podrá verificarse.

¿Qué autos quedan exentos de la verificación?

Finalmente, te recordamos la lista de automóviles que están exentos de la verificación, ya sea por su tipo de uso, un bajo nivel de contaminantes o por su antigüedad:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos.

Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.

No dejes pasar las fechas, pues este es un proceso que te permite circular sin complicaciones.

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