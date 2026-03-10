A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) anunció nuevos ajustes en el programa de verificación para los autos híbridos, los cuales modifican las condiciones de circulación de estos vehículos que combinan dos fuentes de energía: eléctrica y gasolina.

Ante estas modificaciones, los conductores se preguntan si sus autos híbridos podrán circular diario, especialmente durante las contingencias ambientales. En Autopistas te contamos todos los cambios que se establecieron y como afectan a estos vehículos.

Durante la verificación se revisan las emisiones que provienen del escape de tu auto. Foto: Freepik

Leer también Si caes en un bache haz esto para que el gobierno pague el daño

¿Qué son los autos híbridos?

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la CDMX, un auto híbrido es un vehículo con dos o más fuentes de energía, donde una de ellas es combustible y la otra es energía eléctrica, las cuales le proveen propulsión ya sea en conjunto o en forma independiente. Estos se dividen en 3 categorías principales:

Categoría I (PHEV-Plug in Hybrid Electric Vehicle y REEV-Range Extended Electric Vehicle): Estos vehículos cuentan con dos fuentes de energía, eléctrica y gasolina, donde la energía eléctrica es la fuente de propulsión principal. La batería obtiene la energía desde una toma de corriente o el motor de combustión interna alimenta el banco de baterías.

Categoría II (HEV-Hybrid Electric Vehicle): Al igual cuentan con dos fuentes de energía (eléctrica y gasolina). La energía eléctrica permite la propulsión sin combustión, en periodos de operación en los que no se requiere máxima potencia.

Categoría III (MHEV-Mild Hybrid Electric): vehículo con fuentes de energía eléctrica y gasolina en el cual su motor de combustión interna es el único que participa en el proceso de propulsión.

El fabricante de autos Ford explica que, un auto híbrido cuenta con diversas ventajas respecto a otro tipo de vehículos, entre las que destacan: menor emisión de gases, menor consumo de gasolina y una conducción silenciosa gracias a que el sonido del motor eléctrico es casi imperceptible.

Conoce qué beneficios de verificación perderán los autos híbridos. Foto: Freepik

¿Cuáles son los cambios en la verificación de los autos híbridos?

Antes de estas modificaciones, los autos híbridos tipo Mild-Hybrid (MHEV) podían acceder al Holograma Exento, permitiéndoles circular sin restricciones vehiculares como las del programa “Hoy No Circula” y durante contingencias ambientales.

Sin embargo, esto cambió, ya que los vehículos MHEV no podrán acceder a este distintivo y deberán verificar conforme a su engomado y al último dígito de su placa de circulación, aunque podrán ser acreedores al Holograma 00, deberán consultar el calendario de la Sedema. Cabe destacar que, si adquiriste tu auto antes de los cambios, se respetará el esquema anterior.

Por otro lado, los autos híbridos categoría I (PHEV y REEV) y categoría II (HEV) si mantendrán el Holograma Exento, pero con una vigencia de 6 años (anteriormente 8 años) y con la posibilidad de una renovación por otros 6 años. De igual forma, si tenías este holograma antes de las modificaciones, se respetará el periodo original.

Te dejamos con la lista de vehículos candidatos al Holograma Exento publicada por la Sedema, disponible en https://verificacionvehicular.sedema.cdmx.gob.mx/Listado/Exentos/. Recuerda que, en caso de no verificar a tiempo, podrás ser acreedor a una multa de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, $2,346.20 pesos aproximadamente.

Leer también Qué autos no circulan el puente del 16 de marzo en la CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters