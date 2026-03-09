Cuando transitamos en CDMX es muy común ver vehículos que sufren daños por calles llenas de baches. Para algunos conductores reparar el auto puede ser imposible y para otros representa un gasto fuerte. Entre las afectaciones más frecuentes están las llantas y la suspensión, componentes que suelen dañarse.

Sin embargo, surge una pregunta entre automovilistas: ¿de quién es la culpa?, ¿del conductor por caer en el bache o del gobierno por no reparar la calle?

La respuesta está en la ley. Y es que las autoridades tienen la obligación de mantener las vialidades en condiciones seguras, ya que los ciudadanos pagan impuestos para que estos servicios funcionen correctamente.

La ley establece que el mantenimiento de calles es responsabilidad del municipio

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los municipios son responsables de diversos servicios públicos relacionados con la infraestructura urbana.

Entre ellos se encuentran:

Calles

Pavimentación

Mantenimiento de vías públicas

Infraestructura urbana

Esto significa que las autoridades tienen la obligación legal de conservar las vialidades en condiciones seguras para los ciudadanos.

Por esta razón, si un vehículo resulta dañado por un bache, el conductor no necesariamente debe asumir el costo por completo.

Cómo solicitar una indemnización si tu auto se dañó por un bache

En la Ciudad de México, es posible solicitar una indemnización cuando un vehículo sufre daños por un bache. El procedimiento está contemplado en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal y en la Ley de Procedimiento Administrativo.

El primer paso consiste en elaborar un escrito dirigido al ente público responsable, que puede ser la alcaldía correspondiente o la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

Este documento debe incluir la siguiente información:

Nombre de la dependencia, alcaldía u órgano público responsable

Nombre de la autoridad a la que se atribuye la presencia del bache

Nombre o razón social del interesado

Designación de una persona para recibir notificaciones

Domicilio para recibir notificaciones

Descripción de la actividad administrativa irregular (el bache)

Monto del daño causado

Explicación de la relación entre el bache y el daño al vehículo

Fecha en la que ocurrió el incidente

Relato detallado de los hechos

Argumentos legales que fundamenten la reclamación

Lugar, fecha y firma del interesado o su representante

Además, es importante anexar pruebas, como fotografías del bache, imágenes de los daños del vehículo y cualquier documento que respalde la reclamación.

Presentan más calles de la Roma baches y hundimientos

Dónde presentar la denuncia en CDMX

De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, el documento puede entregarse en:

La alcaldía donde ocurrió el incidente

donde ocurrió el incidente La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

Las oficinas de la Contraloría se encuentran en:

Av. Arcos de Belén 2, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Cómo se calcula la indemnización por daños de un bache

Si la reclamación es procedente, la indemnización se calcula tomando en cuenta:

La fecha en que ocurrió el incidente

Los valores comerciales o de mercado de las reparaciones

El pago se realiza en moneda nacional y los plazos dependen de los ejercicios fiscales del ente público responsable, según lo establecido en la ley.

Gobierno de CDMX inicia programa de bacheo nocturno

Debido a los daños que han provocado los baches en distintas zonas de la capital, el Gobierno de la Ciudad de México inició un programa de bacheo nocturno.

El plan contempla el mantenimiento de más de 1,000 kilómetros de vialidades, con el objetivo de mejorar el estado de las calles y reducir los daños a los vehículos que circulan diariamente por la ciudad.

