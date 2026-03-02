El uso de la bicicleta se ha popularizado en la Ciudad de México no solo para propósitos de traslados diarios o esquivar el trafico cotidiano, sino también para hacer actividades recreativas como los paseos nocturnos organizados en la capital.

Este medio de transporte, además de amigable con el medio ambiente, representa un ahorro económico al ser de bajo mantenimiento y una ventaja para la movilidad urbana con espacios de uso exclusivo como las ciclovías.

Si ya cuentas con una bicicleta o quieres comprar una, entonces debes saber que muy pronto se habilitará un outlet para comprar con buenos descuentos.

El Outlet Bicicletas se llevará a cabo durante dos días consecutivos. Foto: bicicletasoutletmx

Leer también Qué días de marzo 2026 no habrá parquímetro en CDMX

¿Qué habrá en el outlet de bicicletas de la CDMX?

El Outlet Bicicletas es un evento de liquidación con más de 50 marcas participantes, lo que ofrece la posibilidad de encontrar bicis para rodadas de ruta, de montaña, urbanas, infantiles, etcétera.

Vale la pena mencionar que, en este evento, los expositores ofrecen productos fuera de temporada, últimas piezas o de inventario rezagado, pero a buen precio y calidad. Y es que, precisamente, el objetivo es que más personas puedan acceder a artículos de ciclismo y de fabricantes especializados.

Habrá más de 50 marcas en el Outlet Bicicletas. Foto: bicicletasoutletmx

Algunas de las marcas nacionales e internacionales que ofrecerán descuentos son Benotto, Voltaica, Camelback, Met, Viansi, Thule, BiciMercato, Aphesis, Liv, Giant, Zefal, WTB, Leatt, Giro, CST Tires, Innovaruta, Galaxy Mx, Ruta México, Suarez, Rockbros, Zero Drop, Treik by BSMX, BroolenzHD, Rodando fácil, La Rueda y el Pedal, Sapere, entre otras.

Los descuentos aplicarán tanto en bicicletas como en accesorios y ropa de ciclismo; así que si estabas buscando cascos, zapatos, rodilleras, lentes, guantes u otros artículos, aquí podrás encontrar diferentes opciones para tu presupuesto.

También se venderán piezas para reparar bicicletas, por ejemplo, cadenas, aceites, asientos, herramientas, pedales y llantas. Todo para que puedas incursionar en el mundo del ciclismo o hacerte de un buen equipo si ya eres deportista.

Los descuentos serán desde el 20% hasta el 70%, además de promociones para hacer tus compras a meses sin intereses y otras facilidades de pago.

¿Cuánto costará la entrada al outlet de bicicletas en CDMX?

Si te interesa asistir, ve apartando la fecha porque el Outlet Bicicletas se llevará a cabo este fin de semana, el sábado 7 y domingo 8 de marzo. El primer día de actividades tendrá un horario de acceso de 10:00 a 21:00 horas, mientras que el segundo será de 10:00 a 20:00 horas.

La entrada para el público general costará $50; pero niñas, niños y adultos mayores con credencial INAPAM entrarán gratis. Te recomendamos llegar temprano para contar con tiempo suficiente y recorrer los stands de las diversas marcas.

Además, para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, el biciestacionamiento tampoco tendrá costo.

¿Dónde será el outlet de bicicletas de la CDMX?

La cita será en el World Trade Center dentro del salón Olmecas, ubicado en el primer piso. Para que no te pierdas, la dirección del recinto es Filadelfia s/n, Nápoles, Benito Juárez, CDMX.

El acceso se paga directamente en las taquillas de lugar.

Los adultos mayores entran gratis al Outlet Bicicletas. Foto: bicicletasoutletmx

Leer también 5 consejos para cuidar tu auto en época de calor

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters