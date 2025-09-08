Las autoridades de la Ciudad de México han puesto en marcha un nuevo plan ciclista que busca incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte, para ello han prometido construir 300 nuevos kilómetros de ciclovía.

Además, de acuerdo con el reglamento de tránsito menciona que resulta necesario cuidar no estacionarse o circular por las ciclovías ya que podría resultar en una costosa multa.

Estacionarse o detenerse por los caarriles cilistas puede costar más de $3,000 Foto: Juan Carlos Williams

¿Es ilegal circular por el carril de la ciclovía?

De acuerdo con el reglamento de tránsito de la CDMX, si.

De acuerdo con el artículo 11 de esta ley, circular o detenerse en áreas restringidas que estén delimitadas por marcas en el pavimento está prohibido.

Además, en la sección b de este artículo se especifica la prohibición para circular por vías ciclistas para cualquier vehículo motorizado.

Adicionalmente, en este mismo artículo se añade que los vehículos motorizados que se detengan sobre las áreas de espera para bicicleta o moto también está prohibido a excepción de que se trate de los usuarios para los que está hecho el espacio.

¿De cuánto es la multa por infringir este artículo?

La multa por invadir las ciclovías con un vehículo motorizado puede ser de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización, lo cual equivale a $2,262, $2,828 o $3,394 respectivamente.

Por su parte, detenerse en un área de espera para bicis o motos puede costar una infracción de $3,394, tres puntos a la licencia de conducir o un punto a la matrícula vehicular en caso de fotomulta.

Sin embargo, de acuerdo con esta ley, los ciclistas que tengan un ancho mayor a 0,75 metros que impidan la libre circulación de los demás ciclistas tampoco podrán circular por la ciclovía.

El incumplimiento de esta norma será sancionada con una amonestación verbal de parte de los agentes autorizados para infraccionar.

Finalmente, en el artículo 30 de esta ley se prohíbe para cualquier vehículo motorizado el estacionarse sobre las ciclovías. Cabe mencionar que basta con que cualquier parte del vehículo se encuentre sobre la ciclovía para ser sancionado.

Esta infracción se puede sancionar hasta con $2,262.

