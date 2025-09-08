El Mercedes-Benz GLC ha sido durante años el modelo más popular de la marca alemana, de acuerdo con la propia Mercedes-Benz.

En ese contexto, Mercedes-Benz ha decidido dar un paso hacía adelante con un nuevo modelo de GLC con tecnología EQ el cual estará disponible a partir del primer semestre de 2026.

En Autopistas te contamos todo lo que tienes que saber al respecto.

Leer también 6 autos seguros que se venden en México

El nuevo Mercedes tiene la pantalla más grande de un Mercedes a la fecha. Foto: Mercedes Benz

¿Cómo es el nuevo Mercedes Benz GLC?

El nuevo GLC eléctrico de Mercedes-Benz promete marcar un antes y un después en el segmento de los coches medianos.

El auto garantiza un diseño sofisticado, además de encontrarse a la vanguardia tecnológica con un supercerebro MB.OS impulsado por inteligencia artificial.

Siguiendo con la tecnología del nuevo GLC, el supercerebro antes mencionado se encarga de conectar la conducción automatizada con los sistemas de infoentretenimiento con las IAs de Microsoft y Google integradas.

En cuanto al funcionamiento, el nuevo Mercedes-Benz GLC ofrece comodidad y una experiencia suave al manejar el auto gracias al sistema de frenos One-Box.

Adicionalmente, este auto promete una autonomía de más de 700 km con su batería eléctrica.

Este auto de mercedes Benz cuenta con interiores veganos. Foto: Mercedes Benz

Este auto cuenta con una suspensión inteligente derivado de la clase S, además de contar con sistemas de asistencia MB.DRIVE, los cuales están conformados por más de 10 cámaras externas, cinco sensores de radar y 12 sensores ultrasónicos

En cuanto al diseño de este auto, Mercedes promete equilibrar diseño y comodidad. Los exteriores cuentan con la elegancia marca registrada de Mercedes

Este auto cuenta con las proporciones clásicas de los SUV de Mercedes, adicionalmente, este SUV cuenta con una increíble capacidad de remolque de 2,4 toneladas y una parrilla cromada e iluminada.

El nuevo auto de Mercedes Benz promete tecnología impulsada por inteligencia artificial. Foto: Mercedes Benz

En cuanto a los interiores, nada más entrar al habitáculo del auto, los pasajeros son recibidos por una pantalla MBUX Hyperscreen de 39,1 pulgadas, la cual es la más grande de la marca alemana hasta la fecha.

En cuanto a los acabados, Mercedes promete redefinir el diseño interior de sus autos con la llegada de un nuevo paquete vegano para los interiores del auto.

Dichos acabados prometen ser de alta calidad, cómodos, suaves al tacto y certificados por The Vegan Society.

El Mercedes-Benz GLC promete ser lanzado con modos de propulsión ajustables a sus clientes y distintos modos de conducción.

Leer también Quiénes pueden obtener la licencia permanente de CDMX sin hacer examen

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters