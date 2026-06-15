La muerte de Oliver Tree ha causado un gran impacto mediáticamente y una de las personalidades que ha lamentado, hondamente, su partida es Melanie Martínez, quien fue su novia años atrás y que, pese a que sus propios fans, acosaban al cantante, con mensajes de odios, aún después de años de su ruptura, la joven siempre abogó por el buen proceder de su expareja.

Oliver falleció este domingo, 14 de junio, fue una de las víctimas de la colisión de helicópteros en Río de Janeiro y, sin importar que, su relación había terminado cinco años atrás, Melanie recurrió a sus redes para externar el profundo dolor que supuso para ella la pérdida de Tree, un ser humano que describió como "creativo", "inocente" e "inspirador".

Su relación o, al menos el primer indicio público de ella, data de finales de semptiembre de 2019, cuando, ambos, compartieron en sus redes sociales un adelanto de la entrevista que habían concedido a "Alternative Press" -donde hablaron de su noviazgo-, revista en la que, Martínez, participó como editora invitada en esa edición.

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De hecho, en principio, Oliver se negó a participar y, como condición, pidió que fuera Melanie quien lo entrevistara.

La joven le hizo preguntas acerca de su proceso creativo, sus gustos músicales, sus preferencias cinematográficas y, en un momento de la conversación, lo cuestionó acerca de, si tenía una idea de cuántos bombones le cabían en la boca.

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La respuesta de Oliver fue esta: "¿has perdido interés en esta entrevista o, simplemente, has perdido tu chispa creativa?".

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Fue al culmino de la entrevista que dieron a conocer que estaban en una relación, cuando la cantante de "Play date", le preguntó a Oliver si tenía algún amor platónico famoso; él respondió que sí y que se trataba de ella.

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"Es, literalmente, la mujer más hermosa del mundo y se llama Melanie Martínez, ¡cásate conmigo algún día y ten hijos conmigo!".

A su vez, Melanie era abierta y, en sus cuentas ,publicaba románticas fotografías con Tree; en una de ellas, depositó una dedicatoria muy profunda, que connotaba el gran amor que le inspiraba esa relación, pues lo defendía de la mala imagen que sus seguidores tenía de él.

"Literalmente, el amor de todas mis vidas, así que, cualquier clase de energía baja, tóxica o negativa que, algunos de ustedes han estado escupiendo, sobre las conexiones que hay entre otras personas, de las que no tienen ni idea, se las pueden guardar para sí mismos".

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Pero pasó poco, alrededor de nueve meses para Melanie dejara de seguir a Oliver en sus redes sociales y, para que ambos, borraran las fotografías en donde aparecían juntos, no se supo más hasta que, casi un año después, en junio de 2021, la cantante posteó un video en donde confirmaba la ruptura, mismo que fue reposteado por Oliver.

A partir de ahí, los seguidores de Martínez comenzaron un ataque en las redes de Tree, el cual duró años, hasta que, en 2023, la joven les pidió tener todo el odio y los comentarios negativos a su ex, quien, por su parte, había revelado que había presentado problemas de salud mental por todos las agresiones verbales que leía.

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"¿Podrían hacerme un favor y dejar en paz a Oliver Tree?, sean amables y dejen de difundir información falsa, ya les dije que terminamos nuestra relación de mutuo acuerdo, hace años, y en buenos términos, ya les he dicho antes lo mucho que me molesta que acosen a gente en internet, por favor, sean positivos y amables entre ustedes".

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