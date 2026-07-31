Unos 60 mil migrantes han entrado en Ceuta, España, procedentes de Marruecos en las últimas 24 horas, según informó el viernes el presidente de la ciudad. Esto equivale a 70% de la población habitual de Ceuta.

Al menos 57 migrantes han muerto intentando cruzar el mar.

“La situación que atraviesa Ceuta es absolutamente insostenible”, declaró Juan Jesús Vivas a los periodistas.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Ceuta el viernes y condenó la violación de la frontera, que calificó de "violación de la integridad territorial de España".

Sánchez culpó a los traficantes de personas de la crisis, diciendo que "engañan a muchos jóvenes y, en última instancia, conducen a muchos de ellos a la muerte, ya sea en el océano o, como en este caso, en la frontera española en la ciudad autónoma de Ceuta".

"Quiero manifestar de una manera absolutamente sincera, en nombre de todos nosotros, nuestro profundo pesar y dolor" por las "34 víctimas mortales que ha producido la avalancha", señaló Vivas en conferencia de prensa.

[Publicidad]

El Ministerio del Interior español, que inicialmente se había negado a compartir estimaciones de la frontera, publicó sus propias cifras poco después de la intervención de Vivas, estimando que unas 50 mil personas habían cruzado desde Marruecos desde el jueves. Añadió que la mitad ya había regresado a Marruecos y compartió imágenes de migrantes caminando de vuelta a través de una puerta de la valla fronteriza.

"Salidas desde Ceuta hacia Marruecos durante la mañana del 31 de julio, hasta las 13H00 horas: Más de 25 mil", escribió el ministerio del Interior en un mensaje transmitido a la AFP, en el que añadió: "Las salidas desde Ceuta se están produciendo a un ritmo de 150 personas por minuto".

Lee también VIDEO: Miles de migrantes cruzan frontera entre España y Marruecos; ambos países acuerdan entrega urgente de quienes entraron a Ceuta

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc