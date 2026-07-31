Un hechicero que lastima estudiantes en sus sueños, un asesino serial que posee a una muñeca mediante magia negra y un grupo de universitarios perseguidos por un misterioso criminal son algunas de las historias que han dado forma al cine de terror en Bollywood.

Si estas tramas te suenan conocidas, no es casualidad; y es que están inspiradas en los grandes clásicos del horror que han provocado pesadillas a generaciones enteras, desde "Pesadilla en la calle Elm" o "Sé lo que hicieron el verano pasado".

Aunque no se trata de remakes oficiales, el cine de la India tomó esas premisas y las reinterpretó con elementos propios como la magia negra, el melodrama y el suspenso sobrenatural. Estas son cinco películas que llevaron las producciones de Hollywood a un universo completamente distinto.

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"Mahakaal", la versión india de Freddy Krueger. Estrenada en 1994, la cinta fue dirigida por los hermanos Shyam y Tulsi Ramsay, considerados referentes del género del terror en la India.

La película está claramente inspirada en "Pesadilla en la calle Elm" (1984), ya que presenta a Shakaal, un asesino con un guante equipado con cuchillas metálicas que ataca a sus víctimas mientras duermen, al igual que Freddy Krueger.

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La historia sigue a Seema, una estudiante universitaria que comienza a sufrir pesadillas en las que un misterioso hombre la hiere. Al despertar descubre que las lesiones son reales. Conforme otras personas experimentan el mismo fenómeno, sale a la luz el pasado de Shakaal, un hechicero que sacrificaba niños para incrementar sus poderes mediante magia negra.

Mahakaal está inspirada en el mítico Freddy Krueger. Foto: IMDB.

"Papi Gudia", el muñeco asesino al estilo de Chucky. Dos años después llegó Papi Gudia (1996), una producción que toma como punto de partida la historia de "Child's Play".

La trama sigue a un asesino serial de niños que, antes de morir, utiliza magia negra para transferir su alma al cuerpo de una muñeca. A partir de ese momento, el juguete comienza a sembrar el caos entre los nuevos dueños: un niño y su hermana mayor.

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La película conserva el concepto del muñeco poseído que hizo famoso a Chucky. A diferencia de la saga estadounidense, Papi Gudia no logró conectar con el público y fue un fracaso en taquilla.

En esta versión, el muñeco poseído ataca a dos hermanos. Foto: IMDB.

"Julie Ganapathi", una adaptación india de "Misery"

"Julie Ganapathi", estrenada en 2003, retoma la historia de la novela "Misery", escrita por Stephen King y llevada al cine en 1990.

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En esta versión, un escritor sufre un accidente automovilístico y es rescatado por una admiradora obsesionada con la serie de televisión que él creó. Lo que parece un acto de solidaridad pronto se convierte en un secuestro cuando ella descubre que el desenlace de la historia no cumple con sus expectativas.

Obligado a reescribir el final mientras permanece cautivo, el protagonista intenta escapar antes de que la obsesión de su fan termine por costarle la vida.

En la cinta de Bollywood, un escritor de series de televisión es secuestrado por una fan. Foto: IMDB.

"Kucch To Hai" revive "Sé lo que hicieron el verano pasado". Ese mismo año también llegó "Kucch To Hai", una película que retoma la premisa de "Sé lo que hicieron el verano pasado".

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La historia inicia cuando un grupo de universitarios intenta ocultar un accidente en el que aparentemente muere uno de sus profesores. Años más tarde, un misterioso asesino con capucha comienza a perseguirlos uno por uno.

Al igual que la cinta estadounidense, el suspenso gira en torno a un secreto compartido por los protagonistas y a la identidad del responsable de los asesinatos, aunque la versión india incorpora giros propios y un desenlace diferente.

En esta adaptación de "Sé lo que hicieron el verano pasado", un grupo de estudiantes asesinan a su maestro. Foto: IMDB.

"Khooni Murda", otra versión de Freddy Krueger. Antes de "Mahakaal", Bollywood ya había explorado el universo deKrueger con "Khooni Murda", estrenada en 1989.

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La película presenta a un profesor asesinado por un grupo de estudiantes que regresa desde la muerte para vengarse de ellos a través de sus sueños, una premisa que recuerda directamente a la franquicia creada por Wes Craven.

Aunque es menos conocida que Mahakaal, suele ser considerada una de las primeras adaptaciones no oficiales de la saga de Freddy Krueger dentro del cine indio.

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