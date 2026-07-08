Con un presupuesto de 10 millones de dólares, Backrooms: sin salida ya recauda 357 millones en el mundo, casi 36 veces lo que costó producirla.

La película cruzó los 350 millones el domingo, después de 37 días en cartelera, y se consolidó como el mayor éxito el estudio independiente A24 en EU, Canadá y a escala global, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

El resultado rebasa a Five nights at Freddy’s, otro fenómeno impulsado en internet. Aquella adaptación costó 20 millones y cerró con 297.2 millones en 2023, según The Numbers.

Dentro de A24, el antecedente más cercano era Talk to me, dirigida por los creadores del canal RackaRacka, que reunió 91.9 millones.

Backrooms también marcó el mejor estreno del estudio: abrió con 81.4 millones de dólares en EU y Canadá, y 118 millones en el mundo. Variety informó que A24 y Chernin Entertainment financiaron la producción.

Además, la cinta se acerca a los 15 millones de dólares en China y en Francia superando a Marty Supreme como la película más taquillera de A24. También fijó marcas para el estudio en otros países como Rusia, Polonia y Tailandia.

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México forma parte del fenómeno. Canacine, con datos de Comscore, registra 300 millones de pesos (17.1 mdd) y 4.12 millones de asistentes.

Kane Parsons comenzó este universo en 2022, cuando tenía 16 años.

La cinta sigue a Clark, dueño de una mueblería que descubre en el sótano una puerta hacia un laberinto de pasillos, cuartos vacíos y arquitectura imposible.

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Al quedar atrapado en esa dimensión, debe encontrar una salida mientras enfrenta las presencias que habitan el lugar.

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