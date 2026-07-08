¿Habías escuchado sobre Kid Dinamita, La Mula Maicera, el Sr. Pérez, Gastón Billetes o el perro Solovino? Todos estos personajes son creación de Abel Quezada, uno de los caricaturistas, pintores, periodistas y críticos mexicanos más importantes del siglo XX.

El artista regiomontano tuvo una estrecha relación con el deporte —especialmente el futbol—, así que aprovechando la ocasión del Mundial 2026, el Museo Kaluz organizó una nueva exposición que resalta su obra y sus trabajos deportivos.

Su nombre es ‘¡México, México, México! Abel Quezada. Entre arte y deporte’ y aquí te contamos cómo es.

¿Dónde está el Museo Kaluz?

Para visitar esta nueva exhibición de deportes y caricaturas, visita el Museo Kaluz, en Avenida Hidalgo 85, en el Centro Histórico, frente a la Alameda Central.

Foto: Omar Moreno. El Universal

La exposición ‘¡México, México, México! Abel Quezada. Entre arte y deporte’ se encuentra en la planta baja del recinto.

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Si planeas llegar en transporte público, puedes bajar en la estación Hidalgo de las líneas 2 y 3 del Metro o de las líneas 4 y 7 del Metrobús. Cualquiera te dejará frente al museo.

¿Cómo es la nueva exhibición deportiva en el Museo Kaluz?

Oriundo de Monterrey, Abel Quezada fue un destacado dibujante, pintor, cronista, periodista y crítico, por lo que su obra se basa en la cotidianeidad, el humor e incluso el retrato de las contradicciones sociales.

Foto: Omar Moreno. El Universal

A manera de homenaje, la exhibición del Museo Kaluz exhibe cartones, pinturas, fotografías y objetos personales que destacan su legado y, sobre todo, su afición por los deportes, incluido el futbol.

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Se divide en 3 pequeñas salas, cada una con su propia temática:

La primera es ‘Los múltiples rostros de Abel Quezada’, una breve introducción de su vida y obra, desde historietas, pinturas, campañas publicitarias y políticas y hasta su incursión en el cine.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Muestra pinceles y brochas originales; libretas de viaje con dibujos de Japón y Nueva York; fotografías con María Félix, Carlos Monsiváis, Juan Rulfo y Gabriel García Márquez; folletos y afiches elaborados para la Lotería Nacional y Aeroméxico; caricaturas de sus personajes más populares y pinturas como ‘Una filmación en Durango’ y ‘Los Divinos: el tren de mis amigos’, con un enorme tren de juguete lleno de intelectuales y políticos de las décadas de los 40 y 70.

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Continúa en ‘El juego: entre arte y deporte’, un breve repaso de su adolescencia jugando béisbol en Comales (Tamaulipas), su labor en la producción de lucha libre en la frontera y cómo interpretaba las diversas disciplinas deportivas a través de la pintura.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Destacan obras como ‘Retrato de Valenzuela’ (del beisbolista mexicano Fernando Valenzuela), ‘Reporteros trabajando’, ‘La última pelea de Kid González’ (célebre boxeador mexicano), y ‘Retrato de John L. Sullivan’ (uno de los primeros grandes atletas estadounidenses).

También hay óleos referentes a la equitación, el tenis, el billar y el running.

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Foto: Omar Moreno. El Universal

La última sala es ‘Crítica y humor en la cancha’, donde se resalta su asistencia al Mundial de Suiza 1954 como reportero y varias de sus caricaturas satíricas relacionadas con el futbol, específicamente el mexicano.

Ahí hay acuarelas y dibujos sobre papel, como ‘Jugadores de futbol con camisa blanca’, ‘Juego de futbol en una ciudad doblada’, ‘De aquí a la eternidad’, ‘Como dijo Lenin’ (con la frase ‘El futbol es el opio de los pueblos’), ‘El enemigo interno’ y otros más.

La exposición ‘¡México, México, México! Abel Quezada. Entre arte y deporte’ también cuenta con una sala audiovisual donde se proyecta un documental sobre su legado.

¿Hasta cuándo estará la nueva exhibición deportiva del Museo Kaluz?

La nueva exhibición de deportes y caricaturas del Museo Kaluz abrió el domingo 5 de julio y permanecerá hasta el 31 de agosto.

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Foto: Omar Moreno. El Universal

Abre de miércoles a lunes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

¿Cuánto cuesta entrar a la nueva exhibición deportiva del Museo Kaluz?

El costo de entrada a la nueva exhibición ‘¡México, México, México! Abel Quezada. Entre arte y deporte’ es de $50 pesos por persona.

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Los boletos están disponibles únicamente en la taquilla del Museo Kaluz.

Sitio web: museokaluz.org

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