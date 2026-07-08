Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 08:37 AM Luego de que se aprobara el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este acuerdo facilita inversiones, la exportación de productos y garantiza nuevos mercados.

Nación 08:33 AM La mandataria federal informó que este miércoles 8 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) dará información sobre el caso de "El Mayo" Zambada.

Nación 08:26 AM La titular del Ejecutivo afirmó que el objetivo con el tema de la gasolina es mantener el precio menor a los 24 pesos pese al conflicto en Medio Oriente. "Yo me comprometí a que no iba a haber gasolinazos y lo estamos cumpliendo", sostuvo.

Nación 08:17 AM La mandataria federal dijo que la detención de Ovidio Guzmán es argumento para decir que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador no tenía vínculos con el Cártel de Sinaloa. Sheinbaum Pardo acusó que existe una "campaña sucia" contra su gobierno y contra la administración del expresidente morenista.

Nación 08:14 AM En el tema del caso de "El Mayo" Zambada y el exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, la titular del Ejecutivo reiteró que "se le mintió al gobierno de México en su momento".

Nación 08:08 AM La mandataria federal confía en que el tratado comercial con EU y Canadá se renueve por otros 16 años. "Pienso, la verdad, que se va a renovar por otros 16 (años) aunque sea dentro de 4 o 5 años", sostuvo.

Nación 08:06 AM Sobre la revisión del T-MEC, la presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que mantener el acuerdo sólo por 10 años se trata de una "visión proteccionista" del presidente Donald Trump. "Es una decisión del presidente Trump para Canadá y para México relacionada con una visión proteccionista de su economía, por eso inició su gobierno con aranceles a todo el mundo", expresó.

Nación 08:01 AM La presidenta Claudia Sheinbaum destaca que México se coloca entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa, el primer lugar entre países con mayor incremento a los salarios, mantiene la segunda tasa de desempleo más baja de todos los países organización para la cooperación y el desarrollo económico y además en materia de intercambio comercial, el país se mantiene como el principal socio comercial de Estados Unidos.





Nación 07:57 AM El titular del IMSS alertó sobre publicaciones falsas en redes sociales que prometen inscripciones al Instituto y te piden dinero. Detalló que este tipo de publicaciones promueven fraudes.



Nación 07:51 AM Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) añadió que el empleo formal sigue creciendo en el país y en este sentido, también crece la protección social de millones de familias. Subrayó que al cierre de junio de 2024 se reportaron más de 61 mil puestos de trabajo, lo que impulsa la fortaleza del IMSS.

Nación 07:48 AM El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) agregó que la actividad económica mexicana mantiene una tendencia creciente y alcanza un nuevo máximo desde comienzos del 2026. Resaltó que la inflación sigue bajando, alcanzando 3.6%, lo que representa su menor nivel en ocho meses.

Nación 07:40 AM Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, reconoció la fortaleza de la economía mexicana y presentó algunos indicadores que respaldan la afirmación. Destacó que México se ubica dentro de los países líderes en la economía global al captar 41 mmd en inversión extranjera directa (IED), la recuperación histórica del salario mínimo, el comercio que tiene con Estados Unidos y las exportaciones que alcanzaron un récord histórico de 723 mmd.

Nación 07:33 AM En enlace a San Luis Potosí, realizan la entrega de viviendas del Bienestar. La meta del gobierno federal es la entrega de 38 mil viviendas en la entidad.

Nación 07:32 AM Inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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