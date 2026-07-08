De acuerdo con datos de la compañía de ciberseguridad, Kaspersky, más de 12 millones de celulares fueron víctimas de malware entre enero y marzo del 2025, lo cual representa un aumento del 36% respecto al primer trimestre del 2024.

México, ocupa uno de los tres primeros lugares en países más afectados por esta situación, solo después de Brasil, por lo que es de suma importancia tomar medidas de prevención para cuidar con mayor precisión la información de tu celular.

En este sentido, en Tech Bit te contamos cuáles son los tres botones que debes desactivar para evitar ciberataques en tu celular.

Estos son los botones que deberías desactivar de tu celular para evitar ciberataques. Imagen: Magnific

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Los 3 botones que debes desactivar de tu celular

Botón de WiFi

El primer botón que debes desactivar, según expertos, es el de WiFi, específicamente si sales de casa. De acuerdo con ESET, cuando sales de casa con este botón activado, el celular de forma automática busca conectarse a un red pública y sin notificarte.

Esto puede llevarte a que seas víctima del ataque llamado "Man in the Middle", el cual consiste en que los ciberdelincuentes interceptan una red wifi pública y cuando alguien se conecta a dicha red, extraen sus datos personales que van desde contraseñas y archivos hasta información bancaria.

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Botón de ubicación

Otro de los botones que recomiendan desactivar es el de ubicación, que es cuando tienes activado el GPS de tu celular. Este botón puede ser útil para obtener servicios como mapas, clima, redes sociales y más.

Sin embargo, si tu celular llega a caer a manos equivocadas, pueden utilizar esta información para actividades fraudulentas como rastrear patrones de comportamiento, ubicaciones frecuentes e incluso hacer un robo de identidad.

Estos son los botones que deberías desactivar de tu celular para evitar ciberataques. Imagen: Magnific

Por otro lado, en caso de que no puedas desactivar esta función, lo recomendable es que solo le des permiso de estar activada cuando en verdad. Además, es recomendable que no des permiso de que otras apps accedan a este servicio.

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Botón de Bluetooth

El tercer botón que se debe mantener desactivado es el de Bluetooth, el cual puede generar que se realicen ciberataques con esta herramienta. De acuerdo con NordVPN, existe algo llamado Bluesnarfing, con el cual los ciberdelincuentes acceden al celular de la víctima a través de esta función.

Con ella, roban credenciales, mandan mensajes spam o instalan malware que puede ser perjudicial para el usuario.

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