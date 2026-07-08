Los tenis de gamuza se han convertido en uno de los favoritos gracias a su acabado elegante y versátil. Desde modelos deportivos hasta sneakers de lujo, este material aporta un toque sofisticado a cualquier look. Sin embargo, también es uno de los más delicados cuando llega el momento de limpiarlos.

A diferencia de otros materiales, la gamuza puede perder su textura, mancharse o endurecerse si se utilizan productos inadecuados o se moja en exceso. Si quieres mantener tus tenis como nuevos, estos son los cuidados básicos que debes seguir.

Te decimos cómo limpiar tenis de gamuza Foto: Unsplash

¿Por qué la gamuza necesita un cuidado especial?

La gamuza es un material con una superficie aterciopelada formada por fibras muy finas que absorben fácilmente la humedad y el polvo. Precisamente por esa textura suave, requiere una limpieza diferente a la de los tenis de piel, lona o materiales sintéticos.

Por eso, antes de comenzar, es importante asegurarte de que los tenis estén completamente secos. Limpiarlos cuando aún tienen humedad puede hacer que la suciedad se adhiera todavía más al material.

Cómo limpiar tus tenis de gamuza paso a paso

1. Retira el polvo con un cepillo especial

Antes de aplicar cualquier producto, utiliza un cepillo diseñado para gamuza y cepilla suavemente siempre en la misma dirección. Esto ayudará a eliminar el polvo acumulado sin dañar las fibras.

2. Elimina las manchas con un limpiador específico

Si los tenis tienen manchas, utiliza un limpiador formulado para gamuza. Evita aplicar jabón líquido, detergente o productos multiusos, ya que pueden alterar el color o endurecer la textura del material.

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Aplica el producto con un paño limpio o un cepillo suave y realiza movimientos delicados, sin frotar con demasiada fuerza.

Existen cepillos especiales para la gamuza. Foto: Pixabay

3. Deja secar de forma natural

Una vez limpios, deja que los tenis se sequen a temperatura ambiente. Evita colocarlos al sol, utilizar secadoras o acercarlos a fuentes de calor, ya que esto puede deformar el material y modificar su acabado.

4. Recupera la textura

Cuando estén completamente secos, vuelve a cepillar la superficie para levantar las fibras y devolverle ese efecto aterciopelado característico de la gamuza.

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Usa productos específicos para limpiar gamuza. Foto: Pixabay

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Errores que debes evitar al lavar tus tenis de gamuza

Aunque parezcan soluciones rápidas, estos hábitos pueden dañar permanentemente la gamuza:

Meter los tenis a la lavadora.

Mojarlos por completo.

Utilizar cloro o productos abrasivos.

Tallar con cepillos de cerdas duras.

Secarlos directamente bajo el sol o con calor artificial.

Con los cuidados adecuados, tus tenis de gamuza pueden conservar su textura, color y apariencia durante mucho más tiempo. La clave está en limpiarlos con productos específicos, evitar el exceso de agua y realizar un mantenimiento constante para prevenir que la suciedad se adhiera al material.

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