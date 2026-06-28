La plancha acumula restos de tela, polvo y residuos que pueden manchar tu ropa o dificultar el deslizamiento. La buena noticia es que existen métodos sencillos para limpiarla y prolongar su vida útil. En De Última te daremos algunos tips para limpiar la plancha de ropa y no dañarla.

Limpiar la base de tu plancha te ayudará a conservar tus prendas y tu electrodoméstico. Foto: Unsplash

¿Cómo limpiar la plancha de ropa?

Una plancha limpia facilita el planchado. Para su limpieza, utiliza remedios caseros que no rayen la suela ni dañen los conductos de vapor:

1. Limpia con bicarbonato de sodio

Puedes limpiar tu plancha con bicarbonato de sodio con agua, pues es un compuesto químico suave que ayuda a remover la suciedad fácilmente.

Para limpiar tu plancha necesitarás:

Mezclar dos cucharadas de bicarbonato con una cucharada de agua. Revuelve estos ingredientes hasta formar una pasta. Limpia tu plancha cuando esté completamente fría y desconectada. Aplica la mezcla con mucho cuidado sobre la base de la plancha con un paño suave y evita los orificios de vapor. Posteriormente, retira los residuos con un paño húmedo y seca completamente.

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2. Limpia con vinagre blanco

El vinagre blanco es otra opción útil para retirar la suciedad y las bacterias debido a sus altos porcentajes de acidez. Sigue los siguientes pasos para conseguir una plancha limpia:

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Humedece un paño con un poco de vinagre blanco. Pasa el paño sobre la base de la plancha suavemente. Recuerda que debe estar fría y desconectada. En caso de que existan residuos difíciles de retirar, deja otro paño con vinagre sobre la superficie por unos minutos. Luego, limpia nuevamente.

3. Limpia con agua destilada

Según, Aquae Fundación, el agua destilada funciona como un reactivo químico disolvente, por lo que lo convierte en la opción perfecta para limpiar no solo la base de la pancha, también destapar las salidas de vapor. Para hacerlo necesitarás:

Llenar el depósito de la plancha con agua destilada. Después calienta la plancha y activa el vapor durante unos segundos sobre una toalla que ya no utilices. Desconecta la plancha y déjala enfriar para limpiar suavemente los orificios con un hisopo de algodón ligeramente humedecido con agua destilada para retirar los posibles residuos.

El agua destilada logrará destapar y limpiar las salidas del vapor. Foto: Unsplash

Aunque no lo creas, tener limpia la base de tu plancha marca una diferencia en el cuidado de tus prendas. Mantenla limpia para evitar manchas en la ropa y prolongar la vida útil de tu electrodoméstico. Cconseguirás un planchado más uniforme sin dificultades.

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