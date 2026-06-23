Los pantalones que ofrecen libertad de movimiento se convierten en protagonistas este verano. Principalmente, los que son confeccionados con telas ligeras pueden hacerte sentir fresca y en tendencia.

Si aún no sabes cuáles tener en tu armario, en De Última te presentamos las opciones más chic de Zara.

5 estilos de pantalones de Zara para usar en verano

1. Pantalón capri

¿Conocías este estilo? Los pantalones capri son ideales para usar durante los días calurosos, pues su corte debajo de la rodilla regula tu temperatura y al mismo tiempo te hace lucir a la moda.

Elígelos con tela de algodón para estar fresca, y en estampados llamativos como el polkadots.

Pantalón capri. Foto: Zara

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2. Pantalones de lino

Los pantalones lino son otros de los favoritos para combatir las altas temperaturas, gracias a su tejido que permite el paso del aire al cuerpo.

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Llévalos en blanco, beige y arena para crear looks relajados. Y para lucir elegante, puedes optar por colores oscuros.

Pantalones de lino. Foto: Zara

3. Pantalones palazzo

Relajados y elegantes, estos pantalones palazzo de Zara son de algodón y cuentan con un corte de pierna ancha, lo que te garantiza mayor comodidad.

Además, al ser de tiro medio pueden combinarse con tops ajustados, blusas formales o camisas de manga corta para lograr un estilo veraniego.

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Si eres fan de los conjuntos de la marca, en su sitio web cuenta con una variedad de modelos, colores y diseños.

Pantalones palazzo. Foto Zara

4. Pantalones bombachos

Los pantalones bombachos, al igual que los capri, te van a encantar. Se pueden convertir en tu pieza preferida porque presentan diseños poco comunes, mismos que juegan con la silueta y corte.

Te aconsejamos comprarlos de tiro alto para alargar tus piernas, junto con su puño elástico. Y por si te lo preguntas, lucen a la perfección con sandalias de tiras delgadas.

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Pantalones bombachos. Foto: Zara

5. Pantalones culotte

Finalmente, Zara nos muestra una propuesta más formal de pantalón culotte, con un diseño de pinzas delanteras y un largo por encima del tobillo.

Si quieres llevarlos en un look casual, combínalos con zapatos abiertos. Y para un outfit formal, agrega tacones y alpargatas.

Pantalones culotte. Foto: Zara

Ahora que conoces las tendencias de pantalones de Zara para el verano, elige tu favorita o anímate a probar nuevos estilos para comenzar la temporada a la moda.

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