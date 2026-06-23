La piel seca en las piernas es más común de lo que crees, especialmente por los distintos procedimientos estéticos a los que suele someterse esta zona del cuerpo. Si notas que su apariencia pasó de verse luminosa a opaca, no te preocupes, con algunos cambios en tu rutina es posible recuperar la hidratación.

En De Última te contamos qué hacer si la piel en tus piernas presenta resequedad.

Recurre a cremas corporales con ácido hialurónico, glicerina, ceramidas o aceites vegetales para conseguir una mejor hidratación. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son las causas de tener piernas secas?

Si últimamente notaste que tus piernas dejaron de verse luminosas, lucen opacas, presentan resequedad e incluso descamación, es posible que alguno de estos factores esté influyendo:

Baños con agua caliente.

Uso de productos agresivos para la piel.

Y por supuesto, la depilación frecuente.

Si es tu caso, existen diversas medidas que puedes incorporar a tu rutina para ayudar a que tus piernas recuperen suavidad y apariencia hidratada.

1. Hidrata tus piernas

Esto parece básico, pero suele ser uno de los más importantes. La hidratación es clave para combatir la resequedad.

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Se recomienda utilizar cremas corporales humectantes con ingredientes como ácido hialurónico, glicerina, ceramidas o aceites vegetales, ya que ayudan a mantener la hidratación de la piel.

Para potenciar sus beneficios, aplícala inmediatamente después de bañarte, cuando la piel aún esté ligeramente húmeda.

2. No te bañes con agua caliente

Aunque los baños calientes pueden resultar relajantes, el exceso de temperatura puede afectar la barrera natural de la piel.

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Procura bañarte con agua tibia y reduce el tiempo, pues el tiempo que pases en el baño afectará la pérdida de humedad corporal, necesaria para mantener la piel hidratada.

3. Exfolia con moderación

La exfoliación ayuda a eliminar las células muertas acumuladas en la superficie de la piel. En las piernas, también puede ayudar a prevenir los vellos enterrados tras la depilación.

Sin embargo, hacerlo con demasiada frecuencia puede empeorar la resequedad o incluso empeorarla.

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Exfolia tus piernas con moderación, ya que tu piel puede secarse y solo las maltratarás. Foto: Unsplash

4. Utiliza jabones suaves

Antes de comprar un jabón corporal, revisa sus ingredientes, ya que algunas fórmulas pueden resultar agresivas a la piel. Algunos especialistas recomiendan evitar fórmulas con sulfatos si tu piel tiende a resecarse con facilidad. Mejor elige jabones suaves con fórmulas diseñadas para piel sensible o seca.

5. Protege tus piernas después de la depilación

La depilación puede aumentar la sensibilidad y la resequedad de las piernas. Por ello, después de retirar el vello con rastrillo, es recomendable hidratar bien la piel para ayudar a restaurar su barrera natural.

También es importante evitar la depilación en seco, ya que además de agravar la resequedad, puede provocar irritación y pequeños cortes.

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La depilación en las piernas es una de las razones por la que la piel se seca, así que recuerda depilarte con espuma, nunca en seco para evitar daños. Foto: Unsplash

Ahora que ya sabes qué puede provocar la piel seca en las piernas, puedes incorporar estos hábitos a tu rutina para ayudar a recuperar su suavidad y mantenerla hidratada.

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