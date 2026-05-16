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Los sin tacón son aliados para quienes buscan comodidad durante el día, pero también para quienes desean quieren lucir elegantes y, al mismo tiempo, hacer que sus piernas luzcan largas.

Y es que hay estilos que visualmente crean ese efecto. Hoy en te decimos cuáles son las mejores opciones.

¿Qué estilos de zapatos sin tacón alargan las piernas?

1. Ballerinas en punta

Este calzado sigue viral en redes sociales porque, además de comodidad, añaden un toque chic a tus atuendos.

Las ballerinas en punta son excelentes para alargar las piernas, por la misma estructura que tienen.

Te recomendamos comprarlos en color nude para que se fundan con tu piel y den continuidad a la longitud de la pierna.

Ballerinas en punta. Foto: Shein
Ballerinas en punta. Foto: Shein

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2. Mocasines

Los mocasines se distinguen por su corte en el empeine; antes de comprar uno de estos , te aconsejamos revisar que la abertura sea cómoda y que te permita usarlos con o sin calcetines.

Ese mismo detalle hace que las piernas parezcan más largas.

Mocasines. Foto: Shein
Mocasines. Foto: Shein

3. Zuecos planos

Los zuecos planos son otra gran opción. Su diseño abierto en la parte trasera ayuda a darle una apariencia alargada a las piernas y también evita que un outfit se vea "cargado".

El secreto está en elegirlos neutros o en colores básicos para que puedas combinarlos en el día a día. No utilices calcetines, por sí solos son cómodos y no lastiman.

Zuecos planos. Foto: Shein
Zuecos planos. Foto: Shein

4. Stilettos bajos

Este recibe su nombre por dejar a la vista el talón y la piel. Su diseño no solo te brindará ligereza a la hora de caminar, sino que también estiliza tus piernas y hace ver delicado tus pies.

Combina tus stilettos bajos con faldas, pantalones rectos y prendas de tiro alto para lograr mayor longitud visual.

Stilettos bajos. Foto: Shein
Stilettos bajos. Foto: Shein

5. Mules

Finalmente, los mules alargan visualmente las piernas porque dejan el talón y parte del empeine descubiertos, lo que crea una línea continua entre la pierna y el pie.

Además, como no tienen correa en el tobillo, no “cortan” visualmente la silueta. Muchos modelos tienen punta afilada y una suela ligeramente gruesa, detalles que estilizan y los hacen perfectos para looks formales.

Mules. Foto: Shein
Mules. Foto: Shein

Los pueden convertirse en grandes aliados para estilizar la figura y alargar visualmente las piernas. Así que asegúrate de tenerlos en tu armario.

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