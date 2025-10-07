Uno de los problemas más comunes y embarazosos entre la población es en el mal olor en el calzado.

Aunque el incómodo olor puede provenir de los zapatos húmedos, también suele deberse a una mala higiene de los pies.

Ante ello, aquí te traemos los mejores consejos para eliminar de forma permanente y natural el mal olor de tus zapatos.

Lee también Dile adiós a las ojeras: estos son los mejores remedios para dormir sin complicaciones

¿Cómo eliminar de forma permanente y natural el mal olor en los zapatos?

De esta manera le quitarás el mal olor a tus zapatos. Foto: El Universal

Marcas de calzado como Nike y Panam han compartido algunos consejos prácticos para eliminar por completo el mal olor del calzado, de forma rápida, sencilla y accesible.

Es importante mencionar que, para evitar olores incómodos en tu calzado de forma consecutiva o diaria, debes tener una higiene diaria de tus pies para que estos consejos puedan lograr con éxito su objetivo.

Además, por otro lado, evita usar tus zapatos todos los días, opta por ventilarlos al menos 24 horas antes de volver a usarlos.

Lee también La mejor fórmula para dejar tus cristales, espejos y ventanas sin manchas

La siguiente lista de elementos es para eliminar el mal olor rápidamente, así como para los olores fuertes que son difíciles de quitar.

Bicarbonato de sodio : Mezclar ¼ de taza de bicarbonato de sodio, ¼ de taza de polvo de hornear y ½ taza de maicena. Coloca la mezcla en un calcetín de algodón y mételo en el zapato, dejándolo actuar durante toda la noche.

: Mezclar ¼ de taza de bicarbonato de sodio, ¼ de taza de polvo de hornear y ½ taza de maicena. Coloca la mezcla en un calcetín de algodón y mételo en el zapato, dejándolo actuar durante toda la noche. Jabón en barra : Introduce una barra de jabón en cada zapato, durante toda la noche, esto ayudará a destruir las bacterias y el olor que producen.

: Introduce una barra de jabón en cada zapato, durante toda la noche, esto ayudará a destruir las bacterias y el olor que producen. Hojas de té secas : Colocar hojas de té secas dentro de los zapatos durante la noche esto ayuda a absorber la humedad y neutralizar los olores.

: Colocar hojas de té secas dentro de los zapatos durante la noche esto ayuda a absorber la humedad y neutralizar los olores. Hierbas aromáticas: Colocar hierbas aromáticas como lavanda, menta, romero o salvia dentro de los zapatos.

Pieles de cítricos : Introduce cáscaras de limón, naranja o mandarina dentro de los zapatos durante toda la noche.

: Introduce cáscaras de limón, naranja o mandarina dentro de los zapatos durante toda la noche. Aceites esenciales : Aplica unas gotas de aceite esencial de árbol de té, clavo o madera de cedro en las plantillas de los zapatos. Estos aceites tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas. Puedes hacerlo dos veces por semana.

: Aplica unas gotas de aceite esencial de árbol de té, clavo o madera de cedro en las plantillas de los zapatos. Estos aceites tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas. Puedes hacerlo dos veces por semana. Exposición al sol: Coloca los zapatos al sol durante unas horas para que se sequen completamente. El sol ayuda a eliminar la humedad y tiene propiedades desinfectantes. Saca las plantillas para que se sequen por separado.

También te interesará:

Así se vio la Superluna de Cosecha 2025 en México

¿Quién es Armando Corona, el diputado que quiere impulsar la Ley Antimemes?

Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas especiales de hoy, 7 de octubre

Hija de Mónica Garza sorprende al tener boda gótica: así fue la celebración

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg