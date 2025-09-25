La mejor fórmula para dejar tus cristales, espejos y ventanas sin manchas

Más Información
Limpiar los espejos, ventajas y cristales suele ser todo un reto para las personas, debido a que acabar con las manchas de huellas de dedos y el polvo no es una tarea sencilla.
Para que esta tarea no se convierta en una misión imposible y mantengas tu hogar limpio y lejos de los gérmenes, a continuación te dejamos algunas recomendaciones para dejar tus cristales y vidrios como recién puestos.
Fórmula casera para mantener limpios tus espejos y ventanas
A pasar de los distintos limpiadores químicos que existen en el mercado, los componentes de estas mezclas no suelen ser 100% efectivas para eliminar la suciedad. A continuación te compartimos una receta casera para una limpieza profunda:
Materiales:
- 1 taza de vinagre blanco y jugo de limón
- 1 taza de agua destilada (tibia o caliente)
- 1 cucharada de alcohol isopropílico (para dar brillo, eliminar la opacidad y acelerar el secado)
- 1 paño de microfibra o de algodón
Preparación y uso:
- Mezcla los ingredientes en un atomizador limpio.
- Rocía sobre el vidrio o espejo.
- Limpia con el paño en movimientos verticales y luego horizontales.
Consejos clave para la limpieza de espejos y ventanas
- Evita limpiar cuando haya sol directo, porque el calor seca demasiado rápido y dejará marcas.
- Antes de limpiar las ventanas o espejos, asegúrate de quitar la capa de polvo con un paño seco para evitar rayones.
- Para ventanas o cristales muy sucios es recomendable usar una esponja porosa y limpiar de arriba a abajo para evitar goteos.
- Para garantizar una limpieza sin rayones también puedes utilizar papel de un periódico.
