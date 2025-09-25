La mejor fórmula para dejar tus cristales, espejos y ventanas sin manchas

Limpiar los espejos, ventajas y cristales suele ser todo un reto para las personas, debido a que acabar con las manchas de huellas de dedos y el polvo no es una tarea sencilla.

Para que esta tarea no se convierta en una misión imposible y mantengas tu hogar limpio y lejos de los gérmenes, a continuación te dejamos algunas recomendaciones para dejar tus cristales y vidrios como recién puestos.

Limpiar una ventana | Fuente: Canva

Fórmula casera para mantener limpios tus espejos y ventanas

A pasar de los distintos limpiadores químicos que existen en el mercado, los componentes de estas mezclas no suelen ser 100% efectivas para eliminar la suciedad. A continuación te compartimos una receta casera para una limpieza profunda:

Materiales:

1 taza de vinagre blanco y jugo de limón

y 1 taza de agua destilada (tibia o caliente)

(tibia o caliente) 1 cucharada de alcohol isopropílico (para dar brillo, eliminar la opacidad y acelerar el secado)

(para dar brillo, eliminar la opacidad y acelerar el secado) 1 paño de microfibra o de algodón

Preparación y uso:

Mezcla los ingredientes en un atomizador limpio.

Rocía sobre el vidrio o espejo.

sobre el vidrio o espejo. Limpia con el paño en movimientos verticales y luego horizontales.

Consejos clave para la limpieza de espejos y ventanas

Evita limpiar cuando haya sol directo , porque el calor seca demasiado rápido y dejará marcas.

cuando haya , porque el calor seca demasiado rápido y dejará marcas. Antes de limpiar las ventanas o espejos, asegúrate de quitar la capa de polvo con un paño seco para evitar rayones.

con un paño seco para Para ventanas o cristales muy sucios es recomendable usar una esponja porosa y limpiar de arriba a abajo para evitar goteos.

y limpiar de arriba a abajo para evitar goteos. Para garantizar una limpieza sin rayones también puedes utilizar papel de un periódico.

La mejor fórmula para dejar tus vidrios, espejos y ventanas sin manchas. Foto: Canva

