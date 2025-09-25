Más Información

La mejor fórmula para dejar tus cristales, espejos y ventanas sin manchas

VIDEO: Estudiantes cantan por diversión en el Metro y policías intentan detenerlos presuntamente por trabajar en los vagones

¡Viva el amor! Chofer detiene su ruta para llevar flores a su pareja y se viraliza

MTU en México: Guía paso a paso para establecer el límite de transferencia bancaria en la app de BBVA

Emma Watson deja de lado sus diferencias políticas al recordar a J.K Rowling, esto dijo la actriz

Limpiar ventanas, espejos y cristales suele ser todo un reto para las personas, debido a que acabar con las manchas de huellas de dedos y el polvo no es una tarea sencilla.

Para que esta tarea no se convierta en una misión imposible y mantengas tu hogar limpio y lejos de los gérmenes, a continuación te dejamos algunas para dejar tus cristales y vidrios como recién puestos.

Limpiar una ventana | Fuente: Canva
Fórmula casera para mantener limpios tus espejos y ventanas

A pasar de los distintos limpiadores químicos que existen en el mercado, los componentes de estas mezclas no suelen ser 100% efectivas para eliminar la suciedad. A continuación te compartimos una receta casera para una limpieza profunda:

Materiales:

  • 1 taza de vinagre blanco y jugo de limón
  • 1 taza de agua destilada (tibia o caliente)
  • 1 cucharada de alcohol isopropílico (para dar brillo, eliminar la opacidad y acelerar el secado)
  • 1 paño de microfibra o de algodón

Preparación y uso:

  • Mezcla los ingredientes en un atomizador limpio.
  • Rocía sobre el vidrio o espejo.
  • Limpia con el paño en movimientos verticales y luego horizontales.

Consejos clave para la limpieza de espejos y ventanas

  • Evita limpiar cuando haya sol directo, porque el calor seca demasiado rápido y dejará marcas.
  • Antes de limpiar las ventanas o espejos, asegúrate de quitar la capa de polvo con un paño seco para evitar rayones.
  • Para ventanas o cristales muy sucios es recomendable usar una esponja porosa y limpiar de arriba a abajo para evitar goteos.
  • Para garantizar una limpieza sin rayones también puedes utilizar papel de un periódico.

La mejor fórmula para dejar tus vidrios, espejos y ventanas sin manchas. Foto: Canva
