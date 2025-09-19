Adrián Marcelo se lanza contra Conan O'Brien tras apoyar a Jimmy Kimmel: "tus prioridades están equivocadas"

Ante la suspensión indefinida del programa nocturno de Jimmy Kimmel por supuestos comentarios "ofensivos" sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk por parte del presentador, diferentes figuras del mundo de la televisión se han pronunciado en contra de la decisión tomada por la cadena televisa ABC.

Desde presentadores de televisión hasta actores de cine, miles de celebridades han alzado la voz en contra de lo que califican como una descarada "censura" por parte de la administración de Donald Trump, argumentando que esta cancelación representa un golpe directo a la libertad de expresión.

Dicho movimiento de apoyo tomó fuerza cuando el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, instara a investigar otros shows nocturnos, entre los que figuran el programa "The Tonight Show" de Jimmy Fallon y "The View", conducido por la actriz Whoopy Goldberg, Joy Behar, Sara Haines, Sunny Hostin y Ana Navarro.

La situación de la cancelación de Jimmy Kimmel preocupa a los medios de comunicación en EU. (17/09/25) Foto: AP

Adrián Marcelo critica a Conan O´Brien tras por a Jimmy Kimmel

Uno de los personajes que salió en defensa del presentador fue Conan O'Brien, conocido por su exitoso programa "Late Night with Conan O'Brien", quien a través de una publicación en la plataforma de 'X' mostró su desacuerdo y preocupación por la situación que viven los medios de comunicación en Estados Unidos.

"La suspensión de @jimmykimmel y la promesa de silenciar a otros presentadores de Late Night por criticar a la administración deberían de inquietar a todos, tanto a la derecha como a la izquierda y al centro. Está mal, y cualquiera con conciencia lo sabe", escribió.

Aunado a ello, el creador de contenido, Adrián Marcelo, compartió su postura en los comentarios de la publicación, criticando al presentador por dar más relevancia a la suspensión del show que al asesinato del influencer, aconsejándole que debería replantearse sus prioridades.

La respuesta del comediante regiomontano ya tienen más de 30 mil visualizaciones. Foto: Captura de pantalla 'X'

"Entonces, ¿la suspensión de un presentador de televisión debería preocupar a TODOS, pero un asesinato a sangre fría debería preocupar solo a unos pocos? Tus prioridades están equivocadas, cabeza de zanahoria", espetó el regiomontano.

¿Qué dijo el presentador Jimmy Kimmel en su programa?

Durante su programa, el presentador aseguró que "la pandilla MAGA (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande) intenta desesperadamente presentar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y hace todo lo posible para sacarle partido político".

Por su parte, Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar afirmó que “los comentarios del señor Kimmel sobre la muerte del señor Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales donde nos encontramos”.

