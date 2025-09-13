¿De qué murió Marian Izaguirre, la influencer hospitalizada tras desaparecer en Michoacán?

La Fiscalía de Michoacán ha confirmado la muerte de Marian Izaguirre, la joven influencer de 23 años que fue reportada como desaparecida el pasado 2 de septiembre en el municipio de Uruapan, Michoacán.

La influencer mexicana despareció el pasado 1 de septiembre, luego de ser vista por última vez a bordo de un vehículo color rojo en Uruapan, y fue localizada con vida 5 días después, el 6 de septiembre en Morelia.

Tras de su desaparición, se emitió una Alerta Alba en Michoacán. Foto: @AlertaAlbaMich

¿De qué murió Marian Izaguirre?

La fiscalía informó que la joven fue localizada con vida en un hotel de la capital de Michoacán; sin embargo, se encontraba en condiciones "graves", por lo que fue ingresada al Hospital de la Mujer de Morelia.

Tras complicaciones de salud, que no han sido reveladas por las autoridades, servicios periciales certificaron la muerte cerebral de Marian y familiares de la joven aceptaron llevar a cabo la donación de órganos.

El procedimiento autorizado incluyó donación de piel, músculo esquelético, córneas y riñones.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía de la entidad, Marian perdió la vida el pasado viernes 12 de septiembre.

A través de sus cuentas, Marian compartía su gusto por la moda, el deporte y la naturaleza. Foto: Redes Sociales

¿Quién era Marian Izaguirre?

Flor Marian Izaguirre Pineda, nacida el 11 de noviembre de 2001, era una joven de 23 años, influencer, cantante y creadora de contenido en temas relacionados a la moda y las tendencias.

La joven ganó popularidad en redes en el 2020, durante el confinamiento de la pandemia por COVID-19, con su proyecto digital de TikTok, en el que daba vida al cómico y ficticio personaje llamado "Súper Agente Izaguirre" -una agente secreta "no muy brillante" que lograba hacer reír a todo el mundo.

A través de redes sociales, Marian Izaguirre logró construir una gran comunidad; en Instagram, la creadora de contenido acumuló más de 321 mil seguidores, mientras que en la plataforma china, TikTok, logró alcanzar más de 4 millones.

Su contenido se caracterizaba por ser humorístico, seguía tendencias, usaba audios virales y hacía lipsync a canciones famosas.

La también intérprete michoacana, lanzó un sencillo titulado "Boom Boom", en el año 2023.

A través de redes sociales también compartía su afinidad por el deporte y el ejercicio físico, como sus sesiones de entrenamiento en boxeo.

