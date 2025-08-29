Asesinan a tiktoker Esmeralda FG; esta es la última publicación de la influencer en TikTok

Más Información

El pasado 22 de agosto fue hallado sin vida el cuerpo de Esmeralda Ferrer Garibay -conocida en redes sociales como Esmeralda FG- en el barrio de San Andrés, .

La tiktoker fue encontrada dentro de una camioneta pickup último modelo, junto con los cuerpos de su esposo y sus dos hijos menores de edad.

Hasta ahora, las autoridades han señalado que la principal línea de investigación en el caso sugiere que los homicidios están relacionados con la actividad del padre de familia, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción de jitomate en Michoacán.

Captura de pantalla de una publicación de Esmeralda FG en TikTok. Foto: TikTok @esmeraldafg222
¿Cuál fue la última publicación de Esmeralda FG en TikTok?

Esmeralda contaba con una notable presencia en línea. A través de su cuenta de , "@esmeraldafg222", la influencer compartía videos de su estilo de vida: mostrando artículos de diseñador, sus cirugías estéticas, sus viajes y hasta a sus hijos y su mascota.

Realizó su última publicación el pasado 7 de agosto y se trata de un video de ella manejando. La grabación está hecha desde su punto de vista, por lo que únicamente se ve su mano en el volante y el escenario fuera del carro.

El video tiene la leyenda: "Él: en qué fraccionamiento vives? / Yo: viendo el msj desde mi colonia de terracería y pa' acabarla llena de charcos porque llovió".

La publicación ya cuenta con más de 217 mil reproducciones y cientos de me gusta, así como comentarios de usuarios lamentando su muerte y la de sus hijos.

