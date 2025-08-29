Asesinan a tiktoker Esmeralda FG; esta es la última publicación de la influencer en TikTok

El pasado 22 de agosto fue hallado sin vida el cuerpo de Esmeralda Ferrer Garibay -conocida en redes sociales como Esmeralda FG- en el barrio de San Andrés, Guadalajara.

La tiktoker fue encontrada dentro de una camioneta pickup último modelo, junto con los cuerpos de su esposo y sus dos hijos menores de edad.

Hasta ahora, las autoridades han señalado que la principal línea de investigación en el caso sugiere que los homicidios están relacionados con la actividad del padre de familia, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción de jitomate en Michoacán.

Lee también: ¿Quién era Esmeralda FG?; la tiktoker asesinada junto con su familia en Jalisco

Captura de pantalla de una publicación de Esmeralda FG en TikTok. Foto: TikTok @esmeraldafg222

¿Cuál fue la última publicación de Esmeralda FG en TikTok?

Esmeralda contaba con una notable presencia en línea. A través de su cuenta de TikTok, "@esmeraldafg222", la influencer compartía videos de su estilo de vida: mostrando artículos de diseñador, sus cirugías estéticas, sus viajes y hasta a sus hijos y su mascota.

Realizó su última publicación el pasado 7 de agosto y se trata de un video de ella manejando. La grabación está hecha desde su punto de vista, por lo que únicamente se ve su mano en el volante y el escenario fuera del carro.

El video tiene la leyenda: "Él: en qué fraccionamiento vives? / Yo: viendo el msj desde mi colonia de terracería y pa' acabarla llena de charcos porque llovió".

Lee también: Al ritmo de banda, mujer celebra divorcio saliendo del juzgado; video causa furor en la red

La publicación ya cuenta con más de 217 mil reproducciones y cientos de me gusta, así como comentarios de usuarios lamentando su muerte y la de sus hijos.

También te interesará:

Alito Moreno vs Noroña: comparan pelea en el Senado con escena de "31 Minutos"; video se viraliza en redes

Desde Lady Cineteca hasta Lord Pádel; así han sido los personajes más polémicos que se viralizaron en redes

¿Cuándo empieza la temporada de frentes fríos en México?; estos serán los estados más afectados, según el SMN

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr