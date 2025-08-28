Al ritmo de banda, mujer celebra divorcio saliendo del juzgado; video causa furor en la red

Popularmente se cree que el día de la boda, es la fecha más especial en la vida de las mujeres, sin embargo, una joven se viralizó en la red al demostrar gran satisfacción al firmar su acta de divorcio.

"No todas las historias de amor acaban con un 'y vivieron felices para siempre'”; así lo mencionaron decenas de usuarios al compartir el video de una mujer en Toluca, que festejó al ritmo de banda la disolución de su matrimonio.

Mujer celebra su divorcio con banda al salir del juzgado

Una alegre mujer se volvió viral por llevar una banda a la firma de su divorcio y, al salir de los juzgados familiares en Toluca, con su hija en brazos no pudo evitar bailar para celebrar este momento.

Junto a los músicos se encontraban sus amigas y algunos familiares, quienes la acompañaron con letreros que decían “Feliz Divorcio” y “Soltera otra vez”.

Este gestó llamó rápidamente la atención de los internautas, quienes compartieron el clip rápidamente en redes sociales y se unieron a la celebración de la mujer con frases como:

“Si la familia se puso así, no me imagino cuando se case nuevamente”

“Divorciada y empoderada”

"No me imagino lo que vivió para festejar así el divorcio..."

“Queda claro que en este país no te aburres”

“Y dicen que al principio le juraron amor eterno”

“En resumen, no se casen… fin”

“Música de banda, mamá luchona y empoderada”

