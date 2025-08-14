Más Información

Eclipse Solar más largo del siglo: conoce la duración del fenómeno astronómico; será visible en varias partes del mundo

Eclipse Solar más largo del siglo: conoce la duración del fenómeno astronómico; será visible en varias partes del mundo

Durante las últimas semanas, diversas confusiones sobre la fecha del han capturado la atención de cientos de usuarios en redes sociales, levantando gran interés sobre los detalles del esperado fenómeno astronómico.

Por este motivo, a continuación te diremos cual es la y la duración total de este espectáculo de la naturaleza, ya que pasará a la historia como el eclipse solar más largo.

¿Cuándo será el Eclipse Solar más largo del siglo?

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el calendario astronómico pronostica que el eclipse de sol se llevará a cabo el próximo 2 de agosto del 2027.

¿Cuál será la duración del Eclipse Solar más largo del siglo?

Este evento astronómico, adquirió gran relevancia ya que, según los datos de la NASA, tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos, por lo cual, los amantes del cielo se encuentran ansiosos por su llegada.

Durante cuatro minutos la noche se impuso al día. Foto: Gabriel Pano | El Universal
¿En qué países se podrá ver el Eclipse Solar?

Lo que se puede ver durante un eclipse solar total dependerá de las condiciones meteorológicas y del lugar desde donde se mire. Hasta el momento se sabe que el eclipse solar total del 2 de agosto del 2027 tendrá una mayor visibilidad en las siguientes regiones de África, Europa y Medio Oriente:

  • España, especialmente en las regiones del sur como Cádiz y Tarifa.
  • Gibraltar
  • Países del norte de África como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto
  • Regiones del Medio Oriente como Arabia Saudí, Sudán, Yemen y Somalia

