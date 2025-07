Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno”

El pasado 29 de julio un terremoto de magnitud 8.8 en Rusia, sorprendió a los habitantes de Kamchatka y al mundo entero, ya que el movimiento telúrico fue considerado como uno de los más intensos del siglo. De acuerdo con el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) y la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), se emitió un comunicado debido a la alerta de un posible tsunami.

Ante ello, las islas del Pacífico sur hacia Nueva Zelanda, Hawái y América del Norte, fueron algunos de los territorios donde se lanzó la advertencia sobre el peligro potencial de un tsunami que podría durar más de un día.

Pese a las advertencias y el despliegue de las autoridades de dichas regiones, una valiente abuelita de Perú se robó la atención en redes sociales, pues decidió acudir con su nieto a la zona costera para que el menor pudiera ver un tsunami.

Imagen tomada de un vídeo facilitado por el Centro Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia muestra una zona inundada en Severo-Kurilsk, región de Sajalín, Rusia. Foto: EFE

Abuelita lleva a su nieto a “conocer” un tsunami

Derivado de la alerta por tsunami y el despliegue de las autoridades de Perú, un medio local entrevistó a la gente que estaba en la zona de peligro y una peculiar señora destacó por su respuesta.

“Vi la televisión en la mañana y me alerté y quería ver algo porque yo nunca había visto un tsunami y traigo a mi nieto para que también vea y conozca", dijo la mujer.

"Abuelaza"



Porque una abuela peruana sorprendió a todos en pleno alerta: "Nunca había visto un tsunami. Lo traigo a mi nieto para que también conozca". pic.twitter.com/Wwtdkpzm9w — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 30, 2025

Cuando la reportera le preguntó si sentía peligro al estar en la zona, la señora respondió: “Bueno, han dicho que es algo preventivo, yo no he escuchado que sea de alto riesgo, no se sabe”.

La respuesta de la adulta mayor, se volvió viral rápidamente y levantó algunas críticas entre los usuarios con todo tipo de comentarios en la publicación.

“Efectos de la elección natural”

“Dejen disfrutar a la señora”

“La Abuela: TOP 5 cosas que tienes que ver antes de morir”

"Bajo esa lógica… que más le habrá llevado a ver la abuela jajaja"

“La realidad es que la señora está en el malecón y si ocurre el tsunami no llegaría a afectaría”

